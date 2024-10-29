https://ria.ru/20241029/vzryvy-1980808594.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:40
2024-10-29T23:40
2024-10-29T23:40
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове прогремели взрывы
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы, вероятно, за пределами города