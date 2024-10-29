В Сумах прогремела серия взрывов
"Украинская правда": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Украинская правда".
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Сумах.
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"Серия взрывов в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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