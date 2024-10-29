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В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 29.10.2024

В Сумах прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Украинская правда". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:10

2024-10-29T23:10

2024-10-29T23:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Украинская правда". Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Сумах. "Серия взрывов в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины