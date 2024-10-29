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Украинский депутат отказался от своих слов о выборах
Украинский депутат отказался от своих слов о выборах - РИА Новости, 29.10.2024
Украинский депутат отказался от своих слов о выборах
Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук в социальных сетях заявил об искажении его слов о сроках проведения выборов на Украине. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:41
2024-10-29T18:41
2024-10-29T18:41
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук в социальных сетях заявил об искажении его слов о сроках проведения выборов на Украине."Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака <...> будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался относительно сроков проведения выборов. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может", — говорится в его публикации.Ранее польские СМИ опубликовали высказывание Стефанчука о том, что "президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев".Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей страны считают, что выборы проводить нужно, несмотря на военное положение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся "сразу после завершения вооруженного конфликта".
https://ria.ru/20241029/katastrofa-1980760087.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Украинский депутат отказался от своих слов о выборах
Депутат Рады Стефанчук пожаловался, что СМИ переврали его слова о выборах
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук в социальных сетях заявил об искажении его слов о сроках проведения выборов на Украине.
"Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака <...> будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался относительно сроков проведения выборов. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может", — говорится в его публикации.
Ранее польские СМИ опубликовали высказывание Стефанчука о том, что "президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев".
Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей страны считают, что выборы проводить нужно, несмотря на военное положение.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады
. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся "сразу после завершения вооруженного конфликта".