https://ria.ru/20241029/vybory-1980777733.html

Украинский депутат отказался от своих слов о выборах

Украинский депутат отказался от своих слов о выборах - РИА Новости, 29.10.2024

Украинский депутат отказался от своих слов о выборах

Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук в социальных сетях заявил об искажении его слов о сроках проведения выборов на Украине. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук в социальных сетях заявил об искажении его слов о сроках проведения выборов на Украине."Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака <...> будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался относительно сроков проведения выборов. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может", — говорится в его публикации.Ранее польские СМИ опубликовали высказывание Стефанчука о том, что "президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев".Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей страны считают, что выборы проводить нужно, несмотря на военное положение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся "сразу после завершения вооруженного конфликта".

https://ria.ru/20241029/katastrofa-1980760087.html

https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html

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в мире, украина, верховная рада украины