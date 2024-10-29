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СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах

СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах - РИА Новости, 29.10.2024

СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах

Одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:33

2024-10-29T07:33

2024-10-29T07:33

сша

америка

камала харрис

джо байден

джефф безос

amazon

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает телеканал Fox News. "Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне... Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что будущее Америки решается на местном уровне - одна гонка за другой. Располагая более чем 200 изданиями по всей стране, наша общественная служба призвана предоставлять читателям важные факты и достоверную информацию, которые необходимы им для принятия обоснованных решений", - заявила телеканалу представитель газеты Ларк-Мари Антон. Как отмечается, на выборах в 2020 году газета поддержала кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена. На прошлой неделе газета Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника. Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.

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сша, америка, камала харрис, джо байден, джефф безос, amazon, выборы президента сша — 2024, в мире