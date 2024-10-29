Рейтинг@Mail.ru
СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vybory-1980624541.html
СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах
СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах
Одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:33
2024-10-29T07:33
сша
америка
камала харрис
джо байден
джефф безос
amazon
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971977911_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_d0d18441052f479701bad46796083dd2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает телеканал Fox News. "Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне... Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что будущее Америки решается на местном уровне - одна гонка за другой. Располагая более чем 200 изданиями по всей стране, наша общественная служба призвана предоставлять читателям важные факты и достоверную информацию, которые необходимы им для принятия обоснованных решений", - заявила телеканалу представитель газеты Ларк-Мари Антон. Как отмечается, на выборах в 2020 году газета поддержала кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена. На прошлой неделе газета Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника. Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
https://ria.ru/20241029/mask-1980612865.html
https://ria.ru/20241019/lavrov-1978867544.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971977911_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_27330e8675862a5a323ddc14e2f4a2b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, камала харрис, джо байден, джефф безос, amazon, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Америка, Камала Харрис, Джо Байден, Джефф Безос, Amazon, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах

FOX: газета USA Today вслед за WP никого не поддержит на выборах в США

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает телеканал Fox News.
«
"Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне... Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что будущее Америки решается на местном уровне - одна гонка за другой. Располагая более чем 200 изданиями по всей стране, наша общественная служба призвана предоставлять читателям важные факты и достоверную информацию, которые необходимы им для принятия обоснованных решений", - заявила телеканалу представитель газеты Ларк-Мари Антон.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Маск отреагировал на решение Washington Post по выборам в США
Вчера, 03:02
Как отмечается, на выборах в 2020 году газета поддержала кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена.
На прошлой неделе газета Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией
19 октября, 10:06
 
СШААмерикаКамала ХаррисДжо БайденДжефф БезосAmazonВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала