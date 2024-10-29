https://ria.ru/20241029/vybory-1980613723.html

В США за неделю до голосования так и не определили фаворита

В США за неделю до голосования так и не определили фаворита - РИА Новости, 29.10.2024

В США за неделю до голосования так и не определили фаворита

За неделю до президентских выборов в США социологические опросы не фиксируют фаворита, незначительный перевес появляется то у кандидата от демократов Камалы... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:24

2024-10-29T03:24

2024-10-29T10:25

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флорида

камала харрис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. За неделю до президентских выборов в США социологические опросы не фиксируют фаворита, незначительный перевес появляется то у кандидата от демократов Камалы Харрис, то у ее соперника — республиканца Дональда Трампа.Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы. При этом действующего президента Джо Байдена из предвыборных мероприятий вычеркнули, американские СМИ пишут, что штаб Харрис не соглашается на его участие в кампании, не считая это полезным. В поддержку Трампа регулярно выступает миллиардер Илон Маск, а на днях перед его электоратом в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк) появилась супруга Меланья, что в нынешней кампании редкость. Оба кандидата агитируют за досрочное голосование, более 40 миллионов американцев уже приняли в нем участие — в том числе напарник Харрис, претендент на пост вице-президента Тим Уолц, старейший из живущих экс-президентов Джимми Картер и сам Байден. Особенно активно досрочно голосуют во Флориде, Техасе и Калифорнии.При этом Харрис и демократы потеряли привычных сторонников в лице СМИ: поддерживавшие предыдущих номинантов от партии влиятельные газеты The Washington Post и Los Angeles Times в этом выборном сезоне не стали призывать голосовать за Харрис. Другие боятся высказаться о своих симпатиях публично: сообщалось, что гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в частных разговорах поддерживает демократа, но заявлять об этом открыто не планирует. Жители Вашингтона покидают столицу перед выборами. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство, почти две трети американцев, считают вероятным всплеск насилия после выборов, еще больше убеждены, что Трамп в случае проигрыша не признает своего поражения. Команда Харрис якобы готовится к тому, что он заранее объявит о победе. Свое поражение на выборах 2020 года Трамп так и не признал, а его сторонники 6 января 2021-го — в день утверждения результатов конгрессом — устроили беспорядки в Капитолии. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

https://ria.ru/20241029/gazeta-1980606512.html

https://ria.ru/20241027/zakharova-1980368361.html

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сша, нью-йорк (город), флорида, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире