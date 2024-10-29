https://ria.ru/20241029/vsu-1980808087.html

В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света

В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света - РИА Новости, 29.10.2024

В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света

Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ, повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:36

2024-10-29T23:36

2024-10-29T23:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ, повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Бехлевка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка", - говорится в сообщении. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, добавил Гладков.

https://ria.ru/20241025/zima-1980001948.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)