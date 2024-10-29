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В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:36 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vsu-1980808087.html
В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света
В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света - РИА Новости, 29.10.2024
В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света
Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ, повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:36
2024-10-29T23:36
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ, повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Бехлевка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка", - говорится в сообщении. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, добавил Гладков.
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белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области после атаки ВСУ несколько сел остались без света

Гладков: несколько сел в Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без света после атаки ВСУ, повреждена линия электропередач, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Бехлевка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждена линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в посёлке Октябрьский, сёлах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьёвка", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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