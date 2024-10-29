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В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей - РИА Новости, 29.10.2024
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
Подразделениями Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасено 18 жителей курского приграничья, сообщило во вторник правительство Курской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:18
2024-10-29T23:18
2024-10-29T23:18
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россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Подразделениями Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасено 18 жителей курского приграничья, сообщило во вторник правительство Курской области. "Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 18 жителей приграничья. Спасены 5 человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, 2 из Кореневского и 1 житель Большесолдатского района", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что сейчас люди в безопасности и получают необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
Правительство Курской области сообщило о спасении 18 человек за сутки