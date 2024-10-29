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В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vsrf-1980806886.html
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей - РИА Новости, 29.10.2024
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
Подразделениями Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасено 18 жителей курского приграничья, сообщило во вторник правительство Курской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:18
2024-10-29T23:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Подразделениями Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасено 18 жителей курского приграничья, сообщило во вторник правительство Курской области. "Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 18 жителей приграничья. Спасены 5 человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, 2 из Кореневского и 1 житель Большесолдатского района", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что сейчас люди в безопасности и получают необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241029/zhurnalisty-1980790656.html
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980713069.html
россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей

Правительство Курской области сообщило о спасении 18 человек за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Подразделениями Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасено 18 жителей курского приграничья, сообщило во вторник правительство Курской области.
"Сегодня подразделениями Вооруженных сил РФ освобождены 18 жителей приграничья. Спасены 5 человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, 2 из Кореневского и 1 житель Большесолдатского района", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
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Вчера, 20:18
Уточняется, что сейчас люди в безопасности и получают необходимую помощь.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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