https://ria.ru/20241029/vrag-1980609656.html

"Ваша война": в Польше объявили Украину врагом

"Ваша война": в Польше объявили Украину врагом - РИА Новости, 29.10.2024

"Ваша война": в Польше объявили Украину врагом

Поляки начали понимать, что Украина все эти годы насаждала им антироссийскую риторику и свою волю, перекладывая на Варшаву ответственность за исход конфликта... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T01:20

2024-10-29T01:20

2024-10-29T01:22

украина

польша

варшава

витольд модзелевский

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Поляки начали понимать, что Украина все эти годы насаждала им антироссийскую риторику и свою волю, перекладывая на Варшаву ответственность за исход конфликта. Об этом написал польский профессор Витольд Модзелевский в своем материале для Myśl Polska.Аналитик отмечает, что в ситуации, в которой находится Украина, более слабая сторона конфликта (в данном случае — Украина. — Прим. ред.) должна была бы рассчитывать на помощь, а не перекладывать ответственность и ставить свои условия. По мнению автора, такая ситуация — "абсурд", которому польские политики следуют уже более 2,5 года, называя себя "слугой украинской нации"."В польско-украинских отношениях все наоборот. Украинские политики предупреждают Варшаву: раз это "ваша война", надо быть великодушным: ведь мы за вас воевали. Именно они придумали абсурдную и противоречивую доктрину о том, что "Россия абсолютно угрожает Польше", хотя она уже (почти) побеждена украинцами, которые должны победить (и выиграют) в этой войне", — говорится в материале.Такая ситуация, полагает автор, могла возникнуть из-за наличия в Польше очень влиятельного украинского лобби, которое оказывает сильное давление на внешнюю политику страны. Тем не менее, считает профессор, скоро это изменится."Поляки, "в исполнении украинцев", скоро замолчат, как и другие звезды онлайн-геополитики. Кто-нибудь сегодня еще помнит "их" рассуждения об общем польско-украинском союзе и даже нашем союзе с этой страной? "Нашей войны" больше нет и не было, потому что враг оказался предполагаемым союзником", — резюмировал автор статьи.В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши "Украинского легиона" — нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.В середине октября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирующих вступить в "Украинский легион" оказалось в 20 раз меньше, чем рассчитывала Варшава.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241028/obida-1980425288.html

https://ria.ru/20241028/smi-1980415055.html

https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html

украина

польша

варшава

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украина, польша, варшава, витольд модзелевский