Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
Глава ВОЗ Гебрейесус: запрет Израилем БАПОР повлечет разрушительные последствия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведет к "разрушительным последствиям".
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
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"БАПОР было создано государствами - членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
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