https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html

Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР

Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024

Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:58

2024-10-29T05:58

2024-10-29T05:58

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тедрос адханом гебрейесус

бапор

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведет к "разрушительным последствиям". В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. "БАПОР было создано государствами - членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.

https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975654623.html

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израиль, тедрос адханом гебрейесус, бапор, оон, воз, в мире