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Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024
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05:58 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:58
2024-10-29T05:58
израиль
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведет к "разрушительным последствиям". В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. "БАПОР было создано государствами - членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html
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израиль, тедрос адханом гебрейесус, бапор, оон, воз, в мире
Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, БАПОР, ООН, ВОЗ, В мире
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР

Глава ВОЗ Гебрейесус: запрет Израилем БАПОР повлечет разрушительные последствия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что запрет израильским парламентом деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведет к "разрушительным последствиям".
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
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"БАПОР было создано государствами - членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
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