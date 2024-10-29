Володин прокомментировал закон о борьбе с незаконной миграцией
Володин: принятые законы снизят число преступлений в сфере незаконной миграции
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Принятые законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Также обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов. Более того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.
"Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере. Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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