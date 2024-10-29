https://ria.ru/20241029/vertolety-1980618103.html

Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.10.2024

Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:04

2024-10-29T05:04

2024-10-29T05:04

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

ми-35м

ми-28нм

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика экипажи нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности", - говорится в сообщении министерства. Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html

россия

курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-28нм