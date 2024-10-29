Рейтинг@Mail.ru
Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vertolety-1980618103.html
Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье
Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 29.10.2024
Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье
Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:04
2024-10-29T05:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-35м
ми-28нм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504287_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_f89acecfb835611c94f4df074d80f809.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика экипажи нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности", - говорится в сообщении министерства. Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c0ae0f121fa8279a929fdd04bb86901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ми-28НМ
Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Вертолеты ВС России поразили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика экипажи нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности", - говорится в сообщении министерства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области
28 октября, 15:08
Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-35ММи-28НМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала