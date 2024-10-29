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США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам - РИА Новости, 29.10.2024
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01:09 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/vertolety-1980608546.html
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам - РИА Новости, 29.10.2024
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:09
2024-10-29T01:09
австралия
бразилия
греция
министерство обороны сша
lockheed martin
sikorsky uh-60 black hawk
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.
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австралия, бразилия, греция, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky uh-60 black hawk
Австралия, Бразилия, Греция, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Sikorsky UH-60 Black Hawk
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам

США поставят вертолеты UH-60M Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции

© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне.
"Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства.
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Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.
 
АвстралияБразилияГрецияМинистерство обороны СШАLockheed MartinSikorsky UH-60 Black Hawk
 
 
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