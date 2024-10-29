https://ria.ru/20241029/vertolety-1980608546.html

США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам

США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам - РИА Новости, 29.10.2024

США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам

Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T01:09

2024-10-29T01:09

2024-10-29T01:09

австралия

бразилия

греция

министерство обороны сша

lockheed martin

sikorsky uh-60 black hawk

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.

https://ria.ru/20240710/zapad-1958840983.html

австралия

бразилия

греция

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австралия, бразилия, греция, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky uh-60 black hawk