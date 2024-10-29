https://ria.ru/20241029/vertolety-1980608546.html
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам - РИА Новости, 29.10.2024
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:09
2024-10-29T01:09
2024-10-29T01:09
австралия
бразилия
греция
министерство обороны сша
lockheed martin
sikorsky uh-60 black hawk
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442284_0:101:5417:3148_1920x0_80_0_0_4efb450f08ddc08c111f4123012e4680.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.
https://ria.ru/20240710/zapad-1958840983.html
австралия
бразилия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442284_543:0:4875:3249_1920x0_80_0_0_f9f64a44d4849843749a9af40ad7311a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, бразилия, греция, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky uh-60 black hawk
Австралия, Бразилия, Греция, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Sikorsky UH-60 Black Hawk
США заключили контракт на поставку вертолетов пяти странам
США поставят вертолеты UH-60M Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции