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CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов - РИА Новости, 29.10.2024
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07:55 29.10.2024 (обновлено: 08:15 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/uragany-1980625985.html
CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов
CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов - РИА Новости, 29.10.2024
CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов
Американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:55
2024-10-29T08:15
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу, но уже в дезинформации, связанной с деятельностью американских властей по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США. "Российские, китайские и кубинские агенты занимались распространением ложной информации об усилиях правительства США по преодолению последствий ураганов "Хелен" и "Милтон", - утверждает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы владеющего разведданными. Как утверждает CNN, аккаунт в неназванной соцсети, связанный с Китаем, якобы использовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение кандидата в президенты США от демократов вице-президента Камалы Харрис, которое сопровождалось надписью о том, что "все деньги США ушли Украине, Израилю и Тайваню". Как утверждает анонимный собеседник CNN, якобы российские агенты распространяли "провокационный контент, связанный с ураганами", в том числе подразумевающий, что правительство США отказывало людям в средствах для ликвидации последствий бедствий. Согласно сообщению CNN, этот неназванный чиновник также утверждает, что Куба "усилила нарративы" о том, что американская помощь Украине и Израилю отвлекла ресурсы от оказания помощи пострадавшим от ураганов. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html
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сша, россия, флорида, джо байден, камала харрис, владимир путин, в мире
США, Россия, Флорида, Джо Байден, Камала Харрис, Владимир Путин, В мире
CNN обвинил Россию и КНР в фейках о якобы помощи США жертвам ураганов

CNN обвинил Россию, КНР и Кубу в дезинформации о помощи США жертвам ураганов

© AP Photo / Rebecca BlackwellЗатопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон"
Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Затопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу, но уже в дезинформации, связанной с деятельностью американских властей по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США.
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"Российские, китайские и кубинские агенты занимались распространением ложной информации об усилиях правительства США по преодолению последствий ураганов "Хелен" и "Милтон", - утверждает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы владеющего разведданными.
Как утверждает CNN, аккаунт в неназванной соцсети, связанный с Китаем, якобы использовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение кандидата в президенты США от демократов вице-президента Камалы Харрис, которое сопровождалось надписью о том, что "все деньги США ушли Украине, Израилю и Тайваню". Как утверждает анонимный собеседник CNN, якобы российские агенты распространяли "провокационный контент, связанный с ураганами", в том числе подразумевающий, что правительство США отказывало людям в средствах для ликвидации последствий бедствий.
Согласно сообщению CNN, этот неназванный чиновник также утверждает, что Куба "усилила нарративы" о том, что американская помощь Украине и Израилю отвлекла ресурсы от оказания помощи пострадавшим от ураганов.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
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