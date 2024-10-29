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"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ukraine-1980793793.html
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта - РИА Новости, 29.10.2024
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
Политика языкового преследования на Украине наносит стране больший урон, чем вооруженный конфликт с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:46
2024-10-29T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
руслан бортник
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Политика языкового преследования на Украине наносит стране больший урон, чем вооруженный конфликт с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала."Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем &lt;...&gt; боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей", — заявил он.По мнению эксперта, киевские власти подобными действиями дробят общество, "будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами".После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20241029/katastrofa-1980760087.html
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в мире, украина, россия, руслан бортник, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Руслан Бортник, Верховная Рада Украины
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта

Политолог Бортник: политика Киева вредит Украине больше вооруженного конфликта

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Политика языкового преследования на Украине наносит стране больший урон, чем вооруженный конфликт с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.
"Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <...> боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей", — заявил он.
По мнению эксперта, киевские власти подобными действиями дробят общество, "будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами".
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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