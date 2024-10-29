https://ria.ru/20241029/ukraina-1980717313.html

В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году

В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году - РИА Новости, 29.10.2024

В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году

Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:23

2024-10-29T15:23

2024-10-29T15:30

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж. "Ледвидж... сравнил позицию Украины с позицией немецкой армии в 1945 году перед окончанием Второй мировой войны, заявив, что на нее "оказывалось давление на всех фронтах, а видимых средств восстановления не было", - говорится в публикации издания inews, которое взяло интервью у эксперта. По мнению Ледвиджа, Киев не одержит победу в конфликте, тех, кто полагает иначе, бывший сотрудник разведки назвал заблуждающимися. Как считают другие эксперты, с которыми поговорила газета, Украина движется к поражению. Так, аналитик из компании Black Bird Group Джон Хелин указал на то, что положение ВСУ в Донбассе очень сложное, а ее оборона в регионе грозит рухнуть. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством России в живой силе и технике.

https://ria.ru/20241029/step-1980620313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, киев, вооруженные силы украины