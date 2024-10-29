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В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 29.10.2024 (обновлено: 15:30 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/ukraina-1980717313.html
В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году
В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году - РИА Новости, 29.10.2024
В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году
Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:23
2024-10-29T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж. "Ледвидж... сравнил позицию Украины с позицией немецкой армии в 1945 году перед окончанием Второй мировой войны, заявив, что на нее "оказывалось давление на всех фронтах, а видимых средств восстановления не было", - говорится в публикации издания inews, которое взяло интервью у эксперта. По мнению Ледвиджа, Киев не одержит победу в конфликте, тех, кто полагает иначе, бывший сотрудник разведки назвал заблуждающимися. Как считают другие эксперты, с которыми поговорила газета, Украина движется к поражению. Так, аналитик из компании Black Bird Group Джон Хелин указал на то, что положение ВСУ в Донбассе очень сложное, а ее оборона в регионе грозит рухнуть. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством России в живой силе и технике.
https://ria.ru/20241029/step-1980620313.html
https://ria.ru/20241028/ukraine-1980599515.html
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в мире, украина, германия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины
В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году

В Британии сравнили ситуацию на Украине с положением немецкой армии в 1945 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО
Боевая работа РСЗО Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж.
"Ледвидж... сравнил позицию Украины с позицией немецкой армии в 1945 году перед окончанием Второй мировой войны, заявив, что на нее "оказывалось давление на всех фронтах, а видимых средств восстановления не было", - говорится в публикации издания inews, которое взяло интервью у эксперта.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
"До Днепра": в Германии забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Вчера, 05:45
По мнению Ледвиджа, Киев не одержит победу в конфликте, тех, кто полагает иначе, бывший сотрудник разведки назвал заблуждающимися.
Как считают другие эксперты, с которыми поговорила газета, Украина движется к поражению. Так, аналитик из компании Black Bird Group Джон Хелин указал на то, что положение ВСУ в Донбассе очень сложное, а ее оборона в регионе грозит рухнуть.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством России в живой силе и технике.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ
28 октября, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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