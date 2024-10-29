В Британии сравнили положение ВСУ и ситуацию с немецкой армией в 1945 году
В Британии сравнили ситуацию на Украине с положением немецкой армии в 1945 году
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО
Боевая работа РСЗО "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нынешнее положение ВСУ напоминает ситуацию, с которой столкнулась армия нацистской Германии в 1945 году перед поражением, заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж.
"Ледвидж... сравнил позицию Украины с позицией немецкой армии в 1945 году перед окончанием Второй мировой войны, заявив, что на нее "оказывалось давление на всех фронтах, а видимых средств восстановления не было", - говорится в публикации издания inews, которое взяло интервью у эксперта.
По мнению Ледвиджа, Киев не одержит победу в конфликте, тех, кто полагает иначе, бывший сотрудник разведки назвал заблуждающимися.
Как считают другие эксперты, с которыми поговорила газета, Украина движется к поражению. Так, аналитик из компании Black Bird Group Джон Хелин указал на то, что положение ВСУ в Донбассе очень сложное, а ее оборона в регионе грозит рухнуть.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, связав это с превосходством России в живой силе и технике.
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