https://ria.ru/20241029/ukraina-1980637171.html

Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции

Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции - РИА Новости, 29.10.2024

Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции

Коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:59

2024-10-29T09:59

2024-10-29T09:59

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще… К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться, производить то, что нам нужно", - сказал Марченко. Кроме того, Марченко отметил, что на Украине низкое производство дронов, которое, по его мнению, несопоставимо с потенциалом страны. Генпрокурор Украины Андрей Костин в январе сообщал, что более 220 уголовных дел заведено в прошлом году в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем в четверо превышает показатели 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны.

https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, борислав береза, андрей костин (банкир), вооруженные силы украины, верховная рада украины