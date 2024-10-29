https://ria.ru/20241029/ukraina-1980637171.html
Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции - РИА Новости, 29.10.2024
Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:59
2024-10-29T09:59
2024-10-29T09:59
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще… К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться, производить то, что нам нужно", - сказал Марченко. Кроме того, Марченко отметил, что на Украине низкое производство дронов, которое, по его мнению, несопоставимо с потенциалом страны. Генпрокурор Украины Андрей Костин в январе сообщал, что более 220 уголовных дел заведено в прошлом году в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем в четверо превышает показатели 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, борислав береза, андрей костин (банкир), вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Борислав Береза, Андрей Костин (банкир), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Генерал ВСУ Марченко: коррупция на Украине привела к срыву оборонного заказа
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.
"Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще… К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться, производить то, что нам нужно", - сказал Марченко.
Кроме того, Марченко отметил, что на Украине низкое производство дронов, которое, по его мнению, несопоставимо с потенциалом страны.
Генпрокурор Украины Андрей Костин
в январе сообщал, что более 220 уголовных дел заведено в прошлом году в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем в четверо превышает показатели 2022 года, также возбуждены дела против семи чиновников минобороны.