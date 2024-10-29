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Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара - РИА Новости, 29.10.2024
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17:10 29.10.2024 (обновлено: 19:57 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html
Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара
Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара - РИА Новости, 29.10.2024
Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара
Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что при тренировке сил ядерного сдерживания отрабатывался массированный ядерный удар в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:10
2024-10-29T19:57
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что при тренировке сил ядерного сдерживания отрабатывался массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника, следует из видео, опубликованного Минобороны."В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — сказал он.О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.Задачи маневров выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщили в ведомстве.&quot;Осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками&quot;, — отметили в министерстве.В рамках тренировки с атомных подлодок из Баренцева и Охотского морей выполнили пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". С Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Также к учениям привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прошедшие маневры — регулярное и плановое мероприятие.Сегодня Владимир Путин провел тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html
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Белоусов: "Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены"
❗️Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, сообщили в Минобороны. В рамках тренировки сил сдерживания с атомных подлодок из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". С "Плесецка" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

Белоусов и Герасимов доложили Путину об итогах тренировки сил сдерживания

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что при тренировке сил ядерного сдерживания отрабатывался массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника, следует из видео, опубликованного Минобороны.
«
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — сказал он.
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О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
Задачи маневров выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщили в ведомстве.
«

"Осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками", — отметили в министерстве.

В рамках тренировки с атомных подлодок из Баренцева и Охотского морей выполнили пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". С Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Также к учениям привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прошедшие маневры — регулярное и плановое мероприятие.
Сегодня Владимир Путин провел тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
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