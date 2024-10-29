https://ria.ru/20241029/tsik-1980717206.html

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах - РИА Новости, 29.10.2024

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах

ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:22

2024-10-29T15:22

2024-10-29T15:35

белоруссия

в мире

цик белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_0:43:3269:1882_1920x0_80_0_0_11d4aee93058431955084284e757094a.jpg

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Юрия Губаревича кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Губаревич был лидером ликвидированного по решению суда оппозиционного движения "За свободу", заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен законодательством. Губаревич на заседании ЦИК не присутствовал.Кроме того, ЦИК решил не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, заявление от которого поступило в субботу. Основанием для отказа стало то, что Дроздов, который не присутствовал на заседании комиссии, не предоставил в ЦИК полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20241029/lukashenko-1980713960.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, цик белоруссии