https://ria.ru/20241029/tsik-1980717206.html
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах
ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:22
2024-10-29T15:22
2024-10-29T15:35
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Юрия Губаревича кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Губаревич был лидером ликвидированного по решению суда оппозиционного движения "За свободу", заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен законодательством. Губаревич на заседании ЦИК не присутствовал.Кроме того, ЦИК решил не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, заявление от которого поступило в субботу. Основанием для отказа стало то, что Дроздов, который не присутствовал на заседании комиссии, не предоставил в ЦИК полный пакет необходимых документов.
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белоруссия, в мире, цик белоруссии
Белоруссия, В мире, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах
ЦИК Белоруссии не регистрирует группу по сбору подписей в поддержку Губаревича
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Юрия Губаревича кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Губаревич был лидером ликвидированного по решению суда оппозиционного движения "За свободу", заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен законодательством. Губаревич на заседании ЦИК не присутствовал.
Кроме того, ЦИК решил не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, заявление от которого поступило в субботу. Основанием для отказа стало то, что Дроздов, который не присутствовал на заседании комиссии, не предоставил в ЦИК полный пакет необходимых документов.