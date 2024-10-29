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ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
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15:22 29.10.2024 (обновлено: 15:35 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/tsik-1980717206.html
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах
ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:22
2024-10-29T15:35
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Юрия Губаревича кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Губаревич был лидером ликвидированного по решению суда оппозиционного движения "За свободу", заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен законодательством. Губаревич на заседании ЦИК не присутствовал.Кроме того, ЦИК решил не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, заявление от которого поступило в субботу. Основанием для отказа стало то, что Дроздов, который не присутствовал на заседании комиссии, не предоставил в ЦИК полный пакет необходимых документов.
https://ria.ru/20241029/lukashenko-1980713960.html
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белоруссия, в мире, цик белоруссии
Белоруссия, В мире, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера Губаревича на выборах

ЦИК Белоруссии не регистрирует группу по сбору подписей в поддержку Губаревича

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. ЦИК Белоруссии на заседании во вторник в Минске принял решение не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Юрия Губаревича кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Губаревич был лидером ликвидированного по решению суда оппозиционного движения "За свободу", заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен законодательством. Губаревич на заседании ЦИК не присутствовал.
Кроме того, ЦИК решил не регистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, заявление от которого поступило в субботу. Основанием для отказа стало то, что Дроздов, который не присутствовал на заседании комиссии, не предоставил в ЦИК полный пакет необходимых документов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
Вчера, 15:12
 
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