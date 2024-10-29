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ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
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15:10 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tsik-1980712903.html
ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах
ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах
Центральная избирательная комиссия Белоруссии на заседании во вторник рассмотрит документы о регистрации трех инициативых групп по сбору подписей в поддержку... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:10
2024-10-29T15:10
александр лукашенко
в мире
белоруссия
цик белоруссии
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии на заседании во вторник рассмотрит документы о регистрации трех инициативых групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Согласно повестке дня заседания, будут рассмотрены пакеты документов на регистрацию инициативных групп в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Юрия Губаревича и Александра Дроздова.
https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, цик белоруссии
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах

ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей в поддержку кандидатов

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии на заседании во вторник рассмотрит документы о регистрации трех инициативых групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно повестке дня заседания, будут рассмотрены пакеты документов на регистрацию инициативных групп в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Юрия Губаревича и Александра Дроздова.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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27 октября, 19:38
 
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