https://ria.ru/20241029/tsik-1980712903.html

ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах

ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах - РИА Новости, 29.10.2024

ЦИК Белоруссии рассмотрит документы по сбору подписей на выборах

Центральная избирательная комиссия Белоруссии на заседании во вторник рассмотрит документы о регистрации трех инициативых групп по сбору подписей в поддержку... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

2024-10-29T15:10

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белоруссия

цик белоруссии

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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии на заседании во вторник рассмотрит документы о регистрации трех инициативых групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Согласно повестке дня заседания, будут рассмотрены пакеты документов на регистрацию инициативных групп в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Юрия Губаревича и Александра Дроздова.

https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html

белоруссия

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александр лукашенко, в мире, белоруссия, цик белоруссии