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В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин - РИА Новости, 29.10.2024
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13:37 29.10.2024 (обновлено: 14:16 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/tramvay-1980686298.html
В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин
В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин - РИА Новости, 29.10.2024
В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин
Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:37
2024-10-29T14:16
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция.Как уточняет ведомство, трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин электроники на улице Сторгата в центре Осло. По информации полиции, в момент столкновения внутри находились около 20 человек."Мы получили информацию о том, что четыре человека пострадали, включая водителя трамвая", - приводит сообщение полиции телерадиокомпания NRK.По заявлению сотрудника ведомства Руне Хеккельстранна, пострадавшие не получили серьезных травм.Как сообщает NRK, пострадавшим оказали помощь на месте, а затем их отвезли в дежурную медицинскую службу.Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.
https://ria.ru/20240925/kemerovo-1974549178.html
https://ria.ru/20241028/novorossijsk-1980449814.html
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осло, в мире
Осло, В мире
В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин, четыре человека пострадали

© Фото очевидцаТрамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло, Норвегия
Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото очевидца
Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло, Норвегия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция.
Как уточняет ведомство, трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин электроники на улице Сторгата в центре Осло. По информации полиции, в момент столкновения внутри находились около 20 человек.
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"Мы получили информацию о том, что четыре человека пострадали, включая водителя трамвая", - приводит сообщение полиции телерадиокомпания NRK.
По заявлению сотрудника ведомства Руне Хеккельстранна, пострадавшие не получили серьезных травм.
Как сообщает NRK, пострадавшим оказали помощь на месте, а затем их отвезли в дежурную медицинскую службу.
Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.
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