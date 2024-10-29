https://ria.ru/20241029/tramvay-1980686298.html

В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин - РИА Новости, 29.10.2024

В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:37

2024-10-29T13:37

2024-10-29T14:16

осло

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция.Как уточняет ведомство, трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин электроники на улице Сторгата в центре Осло. По информации полиции, в момент столкновения внутри находились около 20 человек."Мы получили информацию о том, что четыре человека пострадали, включая водителя трамвая", - приводит сообщение полиции телерадиокомпания NRK.По заявлению сотрудника ведомства Руне Хеккельстранна, пострадавшие не получили серьезных травм.Как сообщает NRK, пострадавшим оказали помощь на месте, а затем их отвезли в дежурную медицинскую службу.Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.

https://ria.ru/20240925/kemerovo-1974549178.html

https://ria.ru/20241028/novorossijsk-1980449814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

осло, в мире