https://ria.ru/20241029/tramp-1980797978.html

В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа

В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа - РИА Новости, 29.10.2024

В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа

Мужчину задержали в США по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в президенты США от республиканцев и экс-лидера страны Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:23

2024-10-29T21:23

2024-10-29T21:24

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мужчину задержали в США по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в президенты США от республиканцев и экс-лидера страны Дональда Трампа, сообщает телеканал WTAJ. "74-летнему Полу Гавеносису были предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку", - указывает телеканал. Отмечается, что об угрозах Гавеносиса в адрес Трампа правоохранителям сообщил свидетель. Он выразил опасение, что пропуск на стоянку, расположенную неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа 26 октября в штате Пенсильвания, позволил бы подозреваемому приблизиться к экс-лидеру страны и поставить его жизнь под угрозу. По данным телеканала, полиция Пенсильвании и Секретная служба США уже допросили задержанного, который сперва заявил им, что угрозы были высказаны в шутку, однако затем признал, что мог бы попытаться убить Трампа. За время своей избирательной кампании 2024 года республиканец столкнулся с двумя попытками покушения. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

https://ria.ru/20241014/tramp-1977866266.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, фбр, ак-47, выборы президента сша — 2024