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Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком - РИА Новости, 29.10.2024
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17:44 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком - РИА Новости, 29.10.2024
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:44
2024-10-29T17:44
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти может начать расследование преступлений текущей администрации, а также арестовать нынешнего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода "Северный поток 2". "Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции", - написал Дотком в соцсети X. Так бизнесмен отреагировал на посты в соцсетях, в которых заявляют, что демократы пытаются предотвратить наблюдение в пунктах голосования в Джорджии, которая является колеблющимся штатом. Американский предприниматель Илон Маск в обсуждении темы также назвал это мошенничеством. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241029/tramp-1980643490.html
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в мире, россия, сша, джорджия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, megaupload, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Джорджия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Megaupload, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Выборы президента США — 2024
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком

Дотком: Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис за "Северный поток"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти может начать расследование преступлений текущей администрации, а также арестовать нынешнего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода "Северный поток 2".
«
"Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции", - написал Дотком в соцсети X.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов
Вчера, 10:35
Так бизнесмен отреагировал на посты в соцсетях, в которых заявляют, что демократы пытаются предотвратить наблюдение в пунктах голосования в Джорджии, которая является колеблющимся штатом. Американский предприниматель Илон Маск в обсуждении темы также назвал это мошенничеством.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
29 сентября, 16:17
 
В миреРоссияСШАДжорджияДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденMegauploadГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Выборы президента США — 2024
 
 
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