https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html

Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком

Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком - РИА Новости, 29.10.2024

Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:44

2024-10-29T17:44

2024-10-29T17:44

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти может начать расследование преступлений текущей администрации, а также арестовать нынешнего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода "Северный поток 2". "Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции", - написал Дотком в соцсети X. Так бизнесмен отреагировал на посты в соцсетях, в которых заявляют, что демократы пытаются предотвратить наблюдение в пунктах голосования в Джорджии, которая является колеблющимся штатом. Американский предприниматель Илон Маск в обсуждении темы также назвал это мошенничеством. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241029/tramp-1980643490.html

https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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