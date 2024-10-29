Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Дотком: Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис за "Северный поток"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что демократы опасаются, что бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти может начать расследование преступлений текущей администрации, а также арестовать нынешнего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода "Северный поток 2".
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"Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции", - написал Дотком в соцсети X.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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