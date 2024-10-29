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Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов - РИА Новости, 29.10.2024
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10:35 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tramp-1980643490.html
Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов
Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов - РИА Новости, 29.10.2024
Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещал поделиться "маленьким секретом" после окончания предвыборной гонки. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:35
2024-10-29T10:35
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
майк джонсон
джо байден
фбр
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещал поделиться "маленьким секретом" после окончания предвыборной гонки. Бывший президент сделал такое заявление во время предвыборного митинга в спортивном комплексе Мэдисон-сквэр-гарден в Нью-Йорке в воскресенье. Трамп, обратившись к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, присутствовавшему на митинге, отметил, что у него есть "маленький секрет", который поможет в управлении страной. "С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в ...управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона -ред.) и меня есть маленький секрет - мы его расскажем, когда закончится гонка", - заявил Трамп на митинге. Трансляцию вел телеканал C-Span. Как сообщила газета New York Times, Джонсон подтвердил изданию существование "маленького секрета" у Трампа. "Кстати о секретах. Харрис (кандидат в президенты от демократов Камалла Харрис - ред.) знала, что Байден (президент США Джо Байден - ред.) был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена (сына Байдена - ред.) и хранило это в секрете... Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?"- заявил газете Джонсон, добавив, что не будет делиться секретом Трампа. Источники, знакомые с тактиками Трампа, отметили New York Times, что комментарий экс-президента о секрете, вероятно, "ничего не значит". По их словам, Трамп, возможно, имел в виду телемитинги с республиканцами конгресса США, в которых он постоянно участвует. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/vybory-1980613723.html
https://ria.ru/20241029/kharris-1980640483.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майк джонсон, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Майк Джонсон, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал поделиться "маленьким секретом" после выборов

Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет", который поможет в управлении страной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещал поделиться "маленьким секретом" после окончания предвыборной гонки.
Бывший президент сделал такое заявление во время предвыборного митинга в спортивном комплексе Мэдисон-сквэр-гарден в Нью-Йорке в воскресенье. Трамп, обратившись к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, присутствовавшему на митинге, отметил, что у него есть "маленький секрет", который поможет в управлении страной.
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"С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в ...управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона -ред.) и меня есть маленький секрет - мы его расскажем, когда закончится гонка", - заявил Трамп на митинге. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Как сообщила газета New York Times, Джонсон подтвердил изданию существование "маленького секрета" у Трампа.
"Кстати о секретах. Харрис (кандидат в президенты от демократов Камалла Харрис - ред.) знала, что Байден (президент США Джо Байден - ред.) был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена (сына Байдена - ред.) и хранило это в секрете... Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?"- заявил газете Джонсон, добавив, что не будет делиться секретом Трампа.
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Источники, знакомые с тактиками Трампа, отметили New York Times, что комментарий экс-президента о секрете, вероятно, "ничего не значит". По их словам, Трамп, возможно, имел в виду телемитинги с республиканцами конгресса США, в которых он постоянно участвует.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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