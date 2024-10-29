Рейтинг@Mail.ru
Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/torgovlya-1980621899.html
Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией
Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией - РИА Новости, 29.10.2024
Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией
Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:27
2024-10-29T06:27
россия
дания
сша
дмитрий медведев
владимир барбин
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801772746_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_7e0d9711da2a8ad796bf9dd6aa3913ba.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт - в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года", - сказал он. Посол добавил, что последствия от введенных ЕС санкции против России имеют ограниченное влияние на датскую экономику, поскольку Россия не была ведущим внешнеторговым партнером королевства. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html
https://ria.ru/20241022/filippiny-1979420032.html
россия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801772746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b76042432803e81d4ddd53bc387d6e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дания, сша, дмитрий медведев, владимир барбин, владимир путин, евросоюз
Россия, Дания, США, Дмитрий Медведев, Владимир Барбин, Владимир Путин, Евросоюз
Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией

Посол Барбин: обвальное сокращение объемов торговли Дании с Россией остановлено

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВелосипедисты на одной из улиц Копенгагена
Велосипедисты на одной из улиц Копенгагена - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Велосипедисты на одной из улиц Копенгагена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт - в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года", - сказал он.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
27 октября, 10:03
Посол добавил, что последствия от введенных ЕС санкции против России имеют ограниченное влияние на датскую экономику, поскольку Россия не была ведущим внешнеторговым партнером королевства. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией
22 октября, 20:02
 
РоссияДанияСШАДмитрий МедведевВладимир БарбинВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала