https://ria.ru/20241029/torgovlya-1980621899.html

Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией

Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией - РИА Новости, 29.10.2024

Посол в Дании объявил о приостановке обвала торговли с Россией

Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:27

2024-10-29T06:27

2024-10-29T06:27

россия

дания

сша

дмитрий медведев

владимир барбин

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801772746_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_7e0d9711da2a8ad796bf9dd6aa3913ba.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт - в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года", - сказал он. Посол добавил, что последствия от введенных ЕС санкции против России имеют ограниченное влияние на датскую экономику, поскольку Россия не была ведущим внешнеторговым партнером королевства. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html

https://ria.ru/20241022/filippiny-1979420032.html

россия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дания, сша, дмитрий медведев, владимир барбин, владимир путин, евросоюз