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В Приморье автомобиль сбил амурского тигра - РИА Новости, 29.10.2024
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15:27 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/tigr-1980718120.html
В Приморье автомобиль сбил амурского тигра
В Приморье автомобиль сбил амурского тигра - РИА Новости, 29.10.2024
В Приморье автомобиль сбил амурского тигра
Автомобиль столкнулся с амурским тигром на дороге в Приморье, хищник убежал, возможно, он травмирован, сообщил Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:27
2024-10-29T15:27
приморский край
россия
хабаровский край
центр "амурский тигр"
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с амурским тигром на дороге в Приморье, хищник убежал, возможно, он травмирован, сообщил Центр "Амурский тигр". "Дорожно-транспортное происшествие с участием амурского тигра произошло в Приморском крае, в районе 17-го километра автодороги Кавалерово – Ольга. Тигр после столкновения убежал. Зверь мог получить травмы, поэтому для обеспечения безопасности людей (травмированный зверь представляет опасность) и здоровья самого редкого хищника ведутся его поиски", - говорится в сообщении. На месте работает группа охотнадзора Приморского края и сотрудники Центра "Амурский тигр". Местных жителей просят не посещать леса от Ольгинского моста до пади Грушовая. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
приморский край
россия
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приморский край, россия, хабаровский край, центр "амурский тигр", происшествия
Приморский край, Россия, Хабаровский край, Центр "Амурский тигр", Происшествия
В Приморье автомобиль сбил амурского тигра

В Приморье автомобиль столкнулся с амурским тигром, хищник убежал

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с амурским тигром на дороге в Приморье, хищник убежал, возможно, он травмирован, сообщил Центр "Амурский тигр".
"Дорожно-транспортное происшествие с участием амурского тигра произошло в Приморском крае, в районе 17-го километра автодороги Кавалерово – Ольга. Тигр после столкновения убежал. Зверь мог получить травмы, поэтому для обеспечения безопасности людей (травмированный зверь представляет опасность) и здоровья самого редкого хищника ведутся его поиски", - говорится в сообщении.
На месте работает группа охотнадзора Приморского края и сотрудники Центра "Амурский тигр". Местных жителей просят не посещать леса от Ольгинского моста до пади Грушовая.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Амурский тигр задавил собаку в селе Светлогорье в Приморье
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Приморский крайРоссияХабаровский крайЦентр "Амурский тигр"Происшествия
 
 
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