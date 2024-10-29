https://ria.ru/20241029/tigr-1980718120.html

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра - РИА Новости, 29.10.2024

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра

Автомобиль столкнулся с амурским тигром на дороге в Приморье, хищник убежал, возможно, он травмирован, сообщил Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:27

2024-10-29T15:27

2024-10-29T15:27

приморский край

россия

хабаровский край

центр "амурский тигр"

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Автомобиль столкнулся с амурским тигром на дороге в Приморье, хищник убежал, возможно, он травмирован, сообщил Центр "Амурский тигр". "Дорожно-транспортное происшествие с участием амурского тигра произошло в Приморском крае, в районе 17-го километра автодороги Кавалерово – Ольга. Тигр после столкновения убежал. Зверь мог получить травмы, поэтому для обеспечения безопасности людей (травмированный зверь представляет опасность) и здоровья самого редкого хищника ведутся его поиски", - говорится в сообщении. На месте работает группа охотнадзора Приморского края и сотрудники Центра "Амурский тигр". Местных жителей просят не посещать леса от Ольгинского моста до пади Грушовая. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html

приморский край

россия

хабаровский край

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приморский край, россия, хабаровский край, центр "амурский тигр", происшествия