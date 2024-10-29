https://ria.ru/20241029/tank-1980799404.html

В США сбились со счета, сколько "Абрамсов" потеряла Украина

В США сбились со счета, сколько "Абрамсов" потеряла Украина - РИА Новости, 29.10.2024

В США сбились со счета, сколько "Абрамсов" потеряла Украина

Большая часть поставленных на Украину танков Abrams уничтожены или захвачены, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:46

2024-10-29T21:46

2024-10-29T21:46

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.Большая часть поставленных на Украину танков Abrams уничтожены или захвачены, пишет Military Watch Magazine."Более 20 из 31 танка Abrams, поставленных на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем большинство из них поразили с помощью управляемой артиллерии или беспилотников-камикадзе. Как минимум один танк был подбит российским Т-72Б3 после обмена атаками, при этом еще несколько бросил экипаж", — говорится в материале.Издание отмечает, что украинские военные жаловались западным СМИ на уязвимость поставляемой техники для российского оружия, а также нехватку фугасных снарядов. По их мнению, габариты Abrams лишь делают их более заметными по сравнению с советскими Т-80 и Т-64.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италиии других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что российские танки Т-90Мсейчас лучшие в мире, по своим тактико-техническим данным превосходят западные Leopard, Challenger и Abrams.

https://ria.ru/20241029/katastrofa-1980760087.html

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в мире, украина, сша, россия, нато, т-72б3, т-80, т-64