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Танкисты поразили блиндаж ВСУ на Запорожском направлении
Танкисты поразили блиндаж ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.10.2024
Танкисты поразили блиндаж ВСУ на Запорожском направлении
Экипаж танка Т-72БЗ новороссийских десантников уничтожил блиндаж и около отделения украинских боевиков в районе населенного пункта Орехово на запорожском... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:08
2024-10-29T05:08
2024-10-29T05:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
т-72б3
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ТОКМАК (Запорожская область), 29 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-72БЗ новороссийских десантников уничтожил блиндаж и около отделения украинских боевиков в районе населенного пункта Орехово на запорожском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Там отметили, что экипажи отдельного танкового батальона новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр", действующие в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области, работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям. "Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ. Шестерым боевикам удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены. Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html
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россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3
Танкисты поразили блиндаж ВСУ на Запорожском направлении
Экипаж Т-72БЗ уничтожил блиндаж и боевиков ВСУ на Запорожском направлении