https://ria.ru/20241029/svo-1980682671.html

В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов

В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов - РИА Новости, 29.10.2024

В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов

Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передали более 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону СВО,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:15

2024-10-29T13:15

2024-10-29T13:15

надежные люди

москва

россия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передали более 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону СВО, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передают бойцам инновационные робототехнические комплексы и дроны... На передовой уже работают более 50 НРТК "Курьер", в ближайшее время бойцам передадут ещё 20 изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный в Москве (НРТК) "Курьер" предназначен для уничтожения живой силы, бронированных средств и объектов противника, установки минно-взрывных заграждений, доставки материальных средств, продуктов питания, боеприпасов, эвакуации раненых, а также выполнения других специальных задач в наиболее опасных для жизни военнослужащих местах. Разработчики "Курьера" призывают изобретателей и инженеров со всей России присоединяться к изготовлению НРТК, отметили в пресс-службе. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, сво