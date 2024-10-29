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В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов
В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов - РИА Новости, 29.10.2024
В зону СВО передали более 50 наземных робототехнических комплексов
Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передали более 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону СВО,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:15
2024-10-29T13:15
2024-10-29T13:15
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передали более 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону СВО, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передают бойцам инновационные робототехнические комплексы и дроны... На передовой уже работают более 50 НРТК "Курьер", в ближайшее время бойцам передадут ещё 20 изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный в Москве (НРТК) "Курьер" предназначен для уничтожения живой силы, бронированных средств и объектов противника, установки минно-взрывных заграждений, доставки материальных средств, продуктов питания, боеприпасов, эвакуации раненых, а также выполнения других специальных задач в наиболее опасных для жизни военнослужащих местах. Разработчики "Курьера" призывают изобретателей и инженеров со всей России присоединяться к изготовлению НРТК, отметили в пресс-службе. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Надежные люди, Москва, Россия, СВО
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передали более 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону СВО, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта передают бойцам инновационные робототехнические комплексы и дроны... На передовой уже работают более 50 НРТК "Курьер", в ближайшее время бойцам передадут ещё 20 изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработанный в Москве
(НРТК) "Курьер" предназначен для уничтожения живой силы, бронированных средств и объектов противника, установки минно-взрывных заграждений, доставки материальных средств, продуктов питания, боеприпасов, эвакуации раненых, а также выполнения других специальных задач в наиболее опасных для жизни военнослужащих местах.
Разработчики "Курьера" призывают изобретателей и инженеров со всей России
присоединяться к изготовлению НРТК, отметили в пресс-службе.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.