https://ria.ru/20241029/svo-1980663348.html

Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ

Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ

Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:07

2024-10-29T12:07

2024-10-29T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины