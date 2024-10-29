https://ria.ru/20241029/svo-1980663348.html
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:07
2024-10-29T12:07
2024-10-29T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077157_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d1ff7a1f0654e2ee9a1e86d97657dde2.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077157_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_26c6e31e6dcdd8106581367c83dc0cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности "Востока"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.