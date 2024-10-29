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Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.10.2024 (обновлено: 12:20 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/svo-1980663348.html
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:07
2024-10-29T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Востока" отразили контратаку ВСУ

ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих, крупнокалиберную самоходную установку "Пион" и три иностранные гаубицы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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