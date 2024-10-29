https://ria.ru/20241029/svo-1980662733.html

Бойцы "Центра" освободили город Горняк в ДНР

Бойцы "Центра" освободили город Горняк в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024

Бойцы "Центра" освободили город Горняк в ДНР

Российские войска освободили город Горняк, а также Катериновку и Доброволье в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:05

2024-10-29T12:05

2024-10-29T13:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска освободили город Горняк, а также Катериновку и Доброволье в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщал, что Горняк расположен на возвышенности, поэтому ВСУ обустроили там вышку-ретранслятор. Украинские власти использовали ее как для военных целей, так и для попыток заглушить теле- и радиосигнал российских ресурсов.Кроме того, за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили Катериновку, а Восточной — Доброволье.Село Катериновка находится в 12 километрах к северо-востоку от Угледара, его освобождение обезопасит фланг группировки, наступающей со стороны Парасковиевки и Константиновки.Доброволье — село в Волновахском районе, где раньше проживали более тысячи человек. Оно расположено в десяти километрах к северу от Угледара. Именно сюда отступила группировка ВСУ после падения города. Теперь же ее остатки, вероятно, ушли в Успеновку и Курахово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика