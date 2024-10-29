Бойцы "Центра" освободили город Горняк в ДНР
Российские войска освободили Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские войска освободили город Горняк, а также Катериновку и Доброволье в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила город Горняк в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила город Горняк в ДНР
Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находится несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщал, что Горняк расположен на возвышенности, поэтому ВСУ обустроили там вышку-ретранслятор. Украинские власти использовали ее как для военных целей, так и для попыток заглушить теле- и радиосигнал российских ресурсов.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили Катериновку, а Восточной — Доброволье.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Доброволье и Катериновку в ДНР
© Инфографика
Российские подразделения освободили Доброволье и Катериновку в ДНР
Село Катериновка находится в 12 километрах к северо-востоку от Угледара, его освобождение обезопасит фланг группировки, наступающей со стороны Парасковиевки и Константиновки.
Доброволье — село в Волновахском районе, где раньше проживали более тысячи человек. Оно расположено в десяти километрах к северу от Угледара. Именно сюда отступила группировка ВСУ после падения города. Теперь же ее остатки, вероятно, ушли в Успеновку и Курахово.
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