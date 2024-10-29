https://ria.ru/20241029/sumy-1980805157.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:54
2024-10-29T22:54
2024-10-29T22:54
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241029/odessa-1980688861.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины