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СМИ: идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии - РИА Новости, 29.10.2024
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05:39 29.10.2024 (обновлено: 07:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/sudno-1980620068.html
СМИ: идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии
СМИ: идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии
Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, с грузом взрывоопасного нитрата аммония (аммиачной селитры) пришвартовалось в порту... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:39
2024-10-29T07:24
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, с грузом взрывоопасного нитрата аммония (аммиачной селитры) пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии, сообщает телеканал Sky News. Ранее в октябре префектура французского департамента Манш сообщала, что судно MV Ruby под мальтийским флагом стоит на якоре в устье Темзы в британских территориальных водах, а власти Франции "внимательно следят" за ситуацией на борту. Согласно префектуре, французские эксперты не обнаружили каких-либо рисков, которые могло бы представлять это судно. "Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк", — сообщает телеканал. Директор порта Грейт-Ярмута Ричард Гоффин заявил, что груз перемещают на другое судно. Он добавил, что сотрудники порта намерены обеспечить возможность безопасной разгрузки MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути. Телеканал также цитирует публикации в соцсети X парламентария Роджера Гейла, который ранее в октябре рассказал там о своей встрече с замминистра транспорта Майком Кейном и другими чиновниками. По словам Гейла, на встрече ему дали понять, что судно "не принадлежит России и не идет под флагом России", в связи с чем международное право или санкции не были нарушены.Ранее газета New York Times утверждала, что судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из порта в городе Кандалакша Мурманской области для доставки груза в Африку, не пускают в порты ЕС и Великобритании для ремонта, опасаясь возможной детонации перевозимой на борту аммиачной селитры — вещества, используемого для производства удобрений. Первого сентября оно заходило в порт норвежского Тромсе, однако власти, осмотрев повреждения, отправили его на ремонт в другое место с условием, что его будет сопровождать буксир. По данным издания, ситуация подчеркивает "недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией", с начала СВО.
https://ria.ru/20241019/sudno-1978882833.html
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россия, африка, англия, евросоюз, в мире
Россия, Африка, Англия, Евросоюз, В мире
СМИ: идущее из России поврежденное судно пришвартовалось в Британии

Sky: идущее из РФ поврежденное судно с нитратом аммония остановилось в Британии

© Фото : VesselFinderСудно MV Ruby
Судно MV Ruby - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : VesselFinder
Судно MV Ruby. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, с грузом взрывоопасного нитрата аммония (аммиачной селитры) пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в октябре префектура французского департамента Манш сообщала, что судно MV Ruby под мальтийским флагом стоит на якоре в устье Темзы в британских территориальных водах, а власти Франции "внимательно следят" за ситуацией на борту. Согласно префектуре, французские эксперты не обнаружили каких-либо рисков, которые могло бы представлять это судно.
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"Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк", — сообщает телеканал.
Директор порта Грейт-Ярмута Ричард Гоффин заявил, что груз перемещают на другое судно. Он добавил, что сотрудники порта намерены обеспечить возможность безопасной разгрузки MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.
Телеканал также цитирует публикации в соцсети X парламентария Роджера Гейла, который ранее в октябре рассказал там о своей встрече с замминистра транспорта Майком Кейном и другими чиновниками. По словам Гейла, на встрече ему дали понять, что судно "не принадлежит России и не идет под флагом России", в связи с чем международное право или санкции не были нарушены.
Ранее газета New York Times утверждала, что судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из порта в городе Кандалакша Мурманской области для доставки груза в Африку, не пускают в порты ЕС и Великобритании для ремонта, опасаясь возможной детонации перевозимой на борту аммиачной селитры — вещества, используемого для производства удобрений. Первого сентября оно заходило в порт норвежского Тромсе, однако власти, осмотрев повреждения, отправили его на ремонт в другое место с условием, что его будет сопровождать буксир. По данным издания, ситуация подчеркивает "недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией", с начала СВО.
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