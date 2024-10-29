https://ria.ru/20241029/sud-1980702581.html

Артуру Смольянинову* грозит от пяти лет тюрьмы по делу о фейках об армии

Артуру Смольянинову* грозит от пяти лет тюрьмы по делу о фейках об армии - РИА Новости, 29.10.2024

Артуру Смольянинову* грозит от пяти лет тюрьмы по делу о фейках об армии

Актеру Артуру Смольянинову* (признан в РФ иноагентом) грозит от 5 до 10 лет по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ, следует из текста Уголовного... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:35

2024-10-29T14:35

2024-10-29T14:35

россия

москва

артур смольянинов

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актеру Артуру Смольянинову* (признан в РФ иноагентом) грозит от 5 до 10 лет по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ, следует из текста Уголовного кодекса. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал актера по обвинению в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. По обвинению в фейках об армии ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а в возбуждении ненависти либо вражды – от 3 до 6 лет, говорится в тексте УК РФ. При этом суд не может применить полное сложение сроков по вышеуказанным статьям, обычно применяется их частичное сложение. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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россия, москва, артур смольянинов