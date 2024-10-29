https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html

Суд в Москве заочно арестовал актера Смольянинова* за фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал актера Смольянинова* за фейки об армии - РИА Новости, 29.10.2024

Суд в Москве заочно арестовал актера Смольянинова* за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова* по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, а также возбуждении ненависти либо вражды,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:13

2024-10-29T14:13

2024-10-29T15:11

происшествия

москва

россия

артур смольянинов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова* по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, а также возбуждении ненависти либо вражды, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича* на срок два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова* на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ", — рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в Сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов также объявлен в международный розыск.Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023-го. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в России иноагентом.

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html

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происшествия, москва, россия, артур смольянинов