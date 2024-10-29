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Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области
Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области
Уголовное дело, в том числе по статье о теракте, возбуждено после атаки украинским дроном автомобиля с мирными жителями в Льговском районе Курской области, в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:48
2024-10-29T11:48
2024-10-29T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело, в том числе по статье о теракте, возбуждено после атаки украинским дроном автомобиля с мирными жителями в Льговском районе Курской области, в результате чего погибли два человека, сообщили РИА Новости в Главном военно-следственном управлении СК РФ.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что украинский коптер атаковал автомобиль, сбросив два взрывных устройства, двое человек в машине погибли на месте."ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом", "террористический акт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки" и "незаконное пересечение госграницы РФ", в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что 28 октября украинские боевики атаковали летательным аппаратом типа FPV-дрон, снаряженным взрывчаткой, автомобиль с двумя мирными жителями. В результате люди погибли, а автомобиль был уничтожен."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", -заключили в ГВСУ СК.
https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html
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происшествия, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области
Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Льговском районе