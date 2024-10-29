https://ria.ru/20241029/sud-1980659392.html

Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области

Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

Дело возбудили после атаки украинским дроном автомобиля в Курской области

Уголовное дело, в том числе по статье о теракте, возбуждено после атаки украинским дроном автомобиля с мирными жителями в Льговском районе Курской области, в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:48

2024-10-29T11:48

2024-10-29T11:48

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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алексей смирнов (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело, в том числе по статье о теракте, возбуждено после атаки украинским дроном автомобиля с мирными жителями в Льговском районе Курской области, в результате чего погибли два человека, сообщили РИА Новости в Главном военно-следственном управлении СК РФ.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что украинский коптер атаковал автомобиль, сбросив два взрывных устройства, двое человек в машине погибли на месте."ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом", "террористический акт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки" и "незаконное пересечение госграницы РФ", в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что 28 октября украинские боевики атаковали летательным аппаратом типа FPV-дрон, снаряженным взрывчаткой, автомобиль с двумя мирными жителями. В результате люди погибли, а автомобиль был уничтожен."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", -заключили в ГВСУ СК.

https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html

https://ria.ru/20241028/pentagon-1980602597.html

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происшествия, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , следственный комитет россии (ск рф), украина