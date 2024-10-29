https://ria.ru/20241029/sud-1980647424.html

Суд принял иски родственников погибших в "Зимней вишне"

Суд принял иски родственников погибших в "Зимней вишне" - РИА Новости, 29.10.2024

Суд принял иски родственников погибших в "Зимней вишне"

Дорогомиловский суд Москвы принял иски родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО "Кемеровский... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:56

2024-10-29T10:56

2024-10-29T10:56

происшествия

кемерово

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы принял иски родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", сообщается в картотеке инстанции. Из картотеки следует, что по 13 искам назначены беседы, а по некоторым - и заседания по существу рассмотрения. "Кемеровский кондитерский комбинат" - компания-собственник сгоревшей "Зимней вишни". Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240608/dtp-1951589880.html

кемерово

москва

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происшествия, кемерово, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)