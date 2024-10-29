https://ria.ru/20241029/sud-1980611675.html

СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей

СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024

СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей

Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:44

2024-10-29T02:44

2024-10-29T12:44

технологии

google

youtube

рбк (медиагруппа)

россия

москва

сергей лавров

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd75e7def25c59e7b1ce8011c5279ce.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник."Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей", — заявил он.Отмечается, что в ходе заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, в котором "много-много нулей". Ундециллион — число с 36 нулями.По данным издания, указанный штраф суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских медиа, в том числе "Звезды", "Первого канала", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", ТВ-Центра, НТВ, "ГПМ "Развлекательное телевидение", "Общественного телевидения России", Телеканала 360, "ТРК "Петербург", "Фонда православного телевидения", "Национального спортивного телеканала", "Технологической компании "Центр".Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "аффилированных с российским правительством" СМИ.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html

https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html

https://ria.ru/20241024/sud-1979859487.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, youtube, рбк (медиагруппа), россия, москва, сергей лавров, украина