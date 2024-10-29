СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей
РБК: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник.
"Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей", — заявил он.
Отмечается, что в ходе заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, в котором "много-много нулей". Ундециллион — число с 36 нулями.
По данным издания, указанный штраф суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских медиа, в том числе "Звезды", "Первого канала", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", ТВ-Центра, НТВ, "ГПМ "Развлекательное телевидение", "Общественного телевидения России", Телеканала 360, "ТРК "Петербург", "Фонда православного телевидения", "Национального спортивного телеканала", "Технологической компании "Центр".
Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей.
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На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "аффилированных с российским правительством" СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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