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СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024
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02:44 29.10.2024 (обновлено: 12:44 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/sud-1980611675.html
СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей
СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей
Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:44
2024-10-29T12:44
технологии
google
youtube
рбк (медиагруппа)
россия
москва
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник."Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей", — заявил он.Отмечается, что в ходе заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, в котором "много-много нулей". Ундециллион — число с 36 нулями.По данным издания, указанный штраф суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских медиа, в том числе "Звезды", "Первого канала", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", ТВ-Центра, НТВ, "ГПМ "Развлекательное телевидение", "Общественного телевидения России", Телеканала 360, "ТРК "Петербург", "Фонда православного телевидения", "Национального спортивного телеканала", "Технологической компании "Центр".Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "аффилированных с российским правительством" СМИ.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html
https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html
https://ria.ru/20241024/sud-1979859487.html
россия
москва
украина
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РИА Новости
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технологии, google, youtube, рбк (медиагруппа), россия, москва, сергей лавров, украина
Технологии, Google, YouTube, РБК (медиагруппа), Россия, Москва, Сергей Лавров, Украина
СМИ: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей

РБК: российские телеканалы потребовали от Google два ундециллиона рублей

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Из-за блокировки YouTube-аккаунтов российских телеканалов требуемая сумма выплаты достигла двух ундециллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник.
"Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей", — заявил он.
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Отмечается, что в ходе заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, в котором "много-много нулей". Ундециллион — число с 36 нулями.
По данным издания, указанный штраф суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских медиа, в том числе "Звезды", "Первого канала", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", ТВ-Центра, НТВ, "ГПМ "Развлекательное телевидение", "Общественного телевидения России", Телеканала 360, "ТРК "Петербург", "Фонда православного телевидения", "Национального спортивного телеканала", "Технологической компании "Центр".
Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей.
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На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "аффилированных с российским правительством" СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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ТехнологииGoogleYouTubeРБК (медиагруппа)РоссияМоскваСергей ЛавровУкраина
 
 
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