https://ria.ru/20241029/su-25-1980732764.html

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024

Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:04

2024-10-29T16:04

2024-10-29T16:04

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сМОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. "Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html

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Экипажи Су-25 наносят ракетные авиационные удары по технике и личному составу ВСУ Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. 2024-10-29T16:04 true PT0M50S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность