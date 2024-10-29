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Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
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16:04 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/su-25-1980732764.html
Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:04
2024-10-29T16:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
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сМОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. "Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html
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60
353
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Экипажи Су-25 наносят ракетные авиационные удары по технике и личному составу ВСУ
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике  и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность
Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области

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сМОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.
"Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-25Безопасность
 
 
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