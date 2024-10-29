Рейтинг@Mail.ru
США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ssha-1980605620.html
США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ
США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ - РИА Новости, 29.10.2024
США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ
Американские власти запрещают находящимся в США лицам участвовать в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T00:05
2024-10-29T00:05
сша
китай
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551392_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b2a7ebc0a433c807c2a76ba196efcf6.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американские власти запрещают находящимся в США лицам участвовать в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это относится к технологиями, связанным с национальной безопасностью страны, или если речь идет о сделках с лицами из ряда стран, включая Китай, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента (США Джо - ред.) Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях Соединенных Штатов в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство", - заявил он журналистам на спецбрифинге. Американский чиновник уточнил, что в правиле - два ключевых ограничения, первое из которых запрещает находящимся в США лицам участвовать в определенных сделках, в том числе с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом. "Во-вторых, оно предписывает лицам из США уведомлять минфин об определенных операциях, включающих полупроводники и искусственный интеллект", - добавил он. Представитель Белого дома отметил, что подобные ограничения направлены, в частности, против Китая под предлогом ограничения развития оборонно-промышленного потенциала Пекина.
https://ria.ru/20240913/ssha-1972406809.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551392_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_95c2c7cac8209be273ec301fcec08747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, пекин, в мире
США, Китай, Пекин, В мире
США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

США запретили лицам сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американские власти запрещают находящимся в США лицам участвовать в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это относится к технологиями, связанным с национальной безопасностью страны, или если речь идет о сделках с лицами из ряда стран, включая Китай, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента (США Джо - ред.) Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях Соединенных Штатов в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство", - заявил он журналистам на спецбрифинге.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России
13 сентября, 01:11
Американский чиновник уточнил, что в правиле - два ключевых ограничения, первое из которых запрещает находящимся в США лицам участвовать в определенных сделках, в том числе с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом.
"Во-вторых, оно предписывает лицам из США уведомлять минфин об определенных операциях, включающих полупроводники и искусственный интеллект", - добавил он.
Представитель Белого дома отметил, что подобные ограничения направлены, в частности, против Китая под предлогом ограничения развития оборонно-промышленного потенциала Пекина.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
25 октября, 13:06
 
СШАКитайПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала