https://ria.ru/20241029/ssha-1980605620.html

США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ - РИА Новости, 29.10.2024

США ввели запрет на сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ

Американские власти запрещают находящимся в США лицам участвовать в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:05

2024-10-29T00:05

2024-10-29T00:05

сша

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американские власти запрещают находящимся в США лицам участвовать в отдельных сделках, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это относится к технологиями, связанным с национальной безопасностью страны, или если речь идет о сделках с лицами из ряда стран, включая Китай, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Сегодня министерство финансов опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента (США Джо - ред.) Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях Соединенных Штатов в отдельные технологии, относящиеся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство", - заявил он журналистам на спецбрифинге. Американский чиновник уточнил, что в правиле - два ключевых ограничения, первое из которых запрещает находящимся в США лицам участвовать в определенных сделках, в том числе с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом. "Во-вторых, оно предписывает лицам из США уведомлять минфин об определенных операциях, включающих полупроводники и искусственный интеллект", - добавил он. Представитель Белого дома отметил, что подобные ограничения направлены, в частности, против Китая под предлогом ограничения развития оборонно-промышленного потенциала Пекина.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972406809.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

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сша, китай, пекин, в мире