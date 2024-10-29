https://ria.ru/20241029/spiker-1980662358.html
Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете
Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете - РИА Новости, 29.10.2024
Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете
Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Европарламент в ведении клеветнической кампании против Баку. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:02
2024-10-29T12:02
2024-10-29T12:02
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БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Европарламент в ведении клеветнической кампании против Баку. Европарламент 24 октября принял резолюцию, призвав лидеров ЕС использовать климатический саммит ООН в Баку как повод призвать азербайджанские власти к освобождению политзаключенных. Кроме того, Европарламент обратился к руководству ЕС с просьбой сделать все возможное, чтобы впредь климатические саммиты ООН не проводились в странах с плохой репутацией в области прав человека. "Двадцать четвертого октября в Европарламенте была организована очередная политическая акция, направленная против Азербайджана. Была принята предвзятая резолюция против нашей страны, построенная на клевете, лжи и фейковой информации. Вызывает сожаление, что Европейский парламент превратился в инструмент в руках черных сил, ведущих враждебную и клеветническую кампанию против Азербайджана", - отметила спикер на пленарном заседании парламента. По ее словам, появление подобных "несправедливых и необъективных причин еще раз открыто показывает злые намерения сил, которые не могут смириться с восстановлением исторической справедливости и международного права в регионе Южного Кавказа". "Считаю, что этой резолюцией Европарламент не только демонстрирует предвзятое отношение к историческим и современным реалиям нашего региона, но и бросает вызов суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнула Гафарова.
https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, европарламент, евросоюз, оон
В мире, Азербайджан, Баку, Европарламент, Евросоюз, ООН
Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете
Спикер парламента Азербайджана Гафарова обвинила Европарламент в клевете
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Европарламент в ведении клеветнической кампании против Баку.
Европарламент 24 октября принял резолюцию, призвав лидеров ЕС
использовать климатический саммит ООН
в Баку как повод призвать азербайджанские власти к освобождению политзаключенных. Кроме того, Европарламент обратился к руководству ЕС с просьбой сделать все возможное, чтобы впредь климатические саммиты ООН не проводились в странах с плохой репутацией в области прав человека.
"Двадцать четвертого октября в Европарламенте была организована очередная политическая акция, направленная против Азербайджана. Была принята предвзятая резолюция против нашей страны, построенная на клевете, лжи и фейковой информации. Вызывает сожаление, что Европейский парламент превратился в инструмент в руках черных сил, ведущих враждебную и клеветническую кампанию против Азербайджана", - отметила спикер на пленарном заседании парламента.
По ее словам, появление подобных "несправедливых и необъективных причин еще раз открыто показывает злые намерения сил, которые не могут смириться с восстановлением исторической справедливости и международного права в регионе Южного Кавказа". "Считаю, что этой резолюцией Европарламент не только демонстрирует предвзятое отношение к историческим и современным реалиям нашего региона, но и бросает вызов суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнула Гафарова.