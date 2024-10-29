https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980775693.html

Спецоперация, 29 октября: освобождено четыре населенных пункта в ДНР

Спецоперация, 29 октября: освобождено четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024

Спецоперация, 29 октября: освобождено четыре населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновку, Доброволье и город Селидово в ДНР, Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:36

2024-10-29T18:36

2024-10-29T18:36

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновку, Доброволье и город Селидово в ДНР, Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся атаке украинских беспилотников. ВС РФ освободили Горняк, Катериновку, Доброволье и Селидово Российские войска освободили населенные пункты Горняк, Катериновка, Доброволье и город Селидово в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за сутки около 2240 военнослужащих. ВС РФ нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли на Курском направлении более 400 военных за сутки На курском направлении ВСУ потеряли более 400 военных за сутки, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщили в Минобороны. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков. Подразделениями группировки "Север" отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка. ПВО сбила 10 БПЛА над Россией за сутки Силы ПВО ночью уничтожили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Уточняется, что два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, по два над территориями Брянской и Курской областей, один – над акваторией Черного моря. Около 12:10 мск ПВО сбили еще один дрон над Белгородской областью, около 12:40 мск – один над Курской областью, около 13:40 мск – один над Черным морем у побережья Крыма. Российский университет спецназа в Гудермесе подвергся атаке БПЛАКрыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки во вторник утром, жертв и пострадавших нет, пожар потушен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме. Отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку в Гудермесе, Кадыров заявил, что в ближайшем будущем противникам покажут "такое возмездие, которое им и не снилось". "Я сегодня дал (поручение - ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", - сказал Кадыров журналистам. Жилые дома повреждены в результате ракетной атаки ВСУ по Луганску Жилые дома повреждены в результате ракетной атаки ВСУ по Луганску, передал корреспондент РИА Новости с места удара. Силы российской ПВО сработали в небе над Луганском. Правительство ЛНР сообщило, что ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, атака ПВО отражена, часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. В результате удара повреждены фасады и остекления ряда жилых многоквартирных и частных домов в одном из районов на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется. Украинский генерал заявил, что фронт ВСУ рухнул Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил РФ из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался… Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трем бригадам ВСУ в том числе в район Тернов и Торского. Также Марченко заявил, что коррупция в высших военных органах на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годах. Зеленский в пакете о "неядерном сдерживании" просил ракеты "Томагавк" для Украины Пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Газета подчеркивает, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве. Кроме того, издание отмечает со ссылкой на источники, что американские чиновники в частном порядке выражают раздражение "планом" Зеленского, а также называют его нереалистичным и зависящим лишь от западной помощи. Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с "иностранными консультантами", заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, зафиксированы три "прилета" в центре Харькова в понедельник вечером. "Удар наносился по военной академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были "иностранные консультанты"... После прилета местность вокруг академии оцеплена СБУ, допуск разрешен только специализированным "скорым". Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html

https://ria.ru/20241029/forbes-1980657671.html

https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика