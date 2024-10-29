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Умер скульптор Евгений Ротанов - РИА Новости, 29.10.2024
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22:47 29.10.2024 (обновлено: 22:50 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/skulptor-1980804163.html
Умер скульптор Евгений Ротанов
Умер скульптор Евгений Ротанов - РИА Новости, 29.10.2024
Умер скульптор Евгений Ротанов
Скульптор, заслуженный художник РФ Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз художников. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:47
2024-10-29T22:50
санкт-петербург
россия
свердловская область
александр блок (поэт)
александр беглов
федор шаляпин
санкт-петербургский государственный университет
евгений ротанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Скульптор, заслуженный художник РФ Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз художников. "Советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался сегодня в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года", - сообщил Санкт-Петербургский союз художников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям скульптора. "Петербургская культура понесла большую утрату… Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие. В его творчестве значительное место занимали героические страницы истории нашего Отечества. Он принимал участие в создании мемориала "Зелёный пояс Славы". Стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Творения Евгения Никитича Ротанова стали узнаваемой частью нашего города", - отметил губернатор. Ротанов родился в Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди самых известных его работ - горельеф "Дома Раскольникова", мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура "Новый век" на пересечении улицы Белинского и Моховой. Среди последних работ - проект памятника Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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санкт-петербург, россия, свердловская область, александр блок (поэт), александр беглов, федор шаляпин, санкт-петербургский государственный университет, евгений ротанов
Санкт-Петербург, Россия, Свердловская область, Александр Блок (поэт), Александр Беглов, Федор Шаляпин, Санкт-Петербургский государственный университет, Евгений Ротанов
Умер скульптор Евгений Ротанов

В Петербурге умер скульптор и заслуженный художник России Евгений Ротанов

© Фото : Санкт-Петербургский cоюз художников Российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов
Российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Санкт-Петербургский cоюз художников
Российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Скульптор, заслуженный художник РФ Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз художников.
"Советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался сегодня в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года", - сообщил Санкт-Петербургский союз художников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям скульптора.
"Петербургская культура понесла большую утрату… Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие. В его творчестве значительное место занимали героические страницы истории нашего Отечества. Он принимал участие в создании мемориала "Зелёный пояс Славы". Стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Творения Евгения Никитича Ротанова стали узнаваемой частью нашего города", - отметил губернатор.
Ротанов родился в Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди самых известных его работ - горельеф "Дома Раскольникова", мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура "Новый век" на пересечении улицы Белинского и Моховой. Среди последних работ - проект памятника Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.
 
Санкт-ПетербургРоссияСвердловская областьАлександр Блок (поэт)Александр БегловФедор ШаляпинСанкт-Петербургский государственный университетЕвгений Ротанов
 
 
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