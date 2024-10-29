https://ria.ru/20241029/skulptor-1980804163.html

Умер скульптор Евгений Ротанов

Умер скульптор Евгений Ротанов - РИА Новости, 29.10.2024

Умер скульптор Евгений Ротанов

Скульптор, заслуженный художник РФ Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз художников. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:47

2024-10-29T22:47

2024-10-29T22:50

санкт-петербург

россия

свердловская область

александр блок (поэт)

александр беглов

федор шаляпин

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евгений ротанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Скульптор, заслуженный художник РФ Евгений Ротанов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз художников. "Советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался сегодня в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года", - сообщил Санкт-Петербургский союз художников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям скульптора. "Петербургская культура понесла большую утрату… Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие. В его творчестве значительное место занимали героические страницы истории нашего Отечества. Он принимал участие в создании мемориала "Зелёный пояс Славы". Стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Одна из последних его работ – памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Творения Евгения Никитича Ротанова стали узнаваемой частью нашего города", - отметил губернатор. Ротанов родился в Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди самых известных его работ - горельеф "Дома Раскольникова", мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура "Новый век" на пересечении улицы Белинского и Моховой. Среди последних работ - проект памятника Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

санкт-петербург

россия

свердловская область

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санкт-петербург, россия, свердловская область, александр блок (поэт), александр беглов, федор шаляпин, санкт-петербургский государственный университет, евгений ротанов