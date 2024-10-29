https://ria.ru/20241029/sk-1980638534.html

СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина

СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина - РИА Новости, 29.10.2024

СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина

Проверка клуба в Козельске в Калужской области начата после проведения вечеринки в честь Хэллоуина и публикаций в соцсетях о том, что в клубе проводятся... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:07

2024-10-29T10:07

2024-10-29T10:08

козельск

калужская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980145116_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_9934d595d6d67273e8e0c46ad756d89d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Проверка клуба в Козельске в Калужской области начата после проведения вечеринки в честь Хэллоуина и публикаций в соцсетях о том, что в клубе проводятся псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера, сообщается в Telegram-канале СУСК по региону. Вечеринка в честь Хэллоуина прошла в одном из клубов Козельска 26 октября. Члены объединения "Русская община в Калуге" осудили ее проведение, написав соответствующие сообщения в соцсетях. "По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм", - говорится в сообщении. Местные жители обеспокоены привлечением к участию в подобных мероприятиях подростков, поскольку, по их мнению, это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных российских нравственно-духовных ценностей. Кроме того, подобное негативно влияет на психическое развитие. "Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям организаторов мероприятий", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241028/sk-1980457595.html

https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html

козельск

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

козельск, калужская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)