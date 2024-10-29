https://ria.ru/20241029/sk-1980638534.html
СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина
СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина - РИА Новости, 29.10.2024
СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина
Проверка клуба в Козельске в Калужской области начата после проведения вечеринки в честь Хэллоуина и публикаций в соцсетях о том, что в клубе проводятся... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:07
2024-10-29T10:07
2024-10-29T10:08
козельск
калужская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Проверка клуба в Козельске в Калужской области начата после проведения вечеринки в честь Хэллоуина и публикаций в соцсетях о том, что в клубе проводятся псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера, сообщается в Telegram-канале СУСК по региону. Вечеринка в честь Хэллоуина прошла в одном из клубов Козельска 26 октября. Члены объединения "Русская община в Калуге" осудили ее проведение, написав соответствующие сообщения в соцсетях. "По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм", - говорится в сообщении. Местные жители обеспокоены привлечением к участию в подобных мероприятиях подростков, поскольку, по их мнению, это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных российских нравственно-духовных ценностей. Кроме того, подобное негативно влияет на психическое развитие. "Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям организаторов мероприятий", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241028/sk-1980457595.html
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козельск, калужская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Козельск, Калужская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит клуб в Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина
СК проверит клуб в Козельске после вечеринки в честь Хэллоуина
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости.
Проверка клуба в Козельске в Калужской области начата после проведения вечеринки в честь Хэллоуина и публикаций в соцсетях о том, что в клубе проводятся псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера, сообщается в Telegram-канале
СУСК по региону.
Вечеринка в честь Хэллоуина прошла в одном из клубов Козельска 26 октября. Члены объединения "Русская община в Калуге" осудили ее проведение, написав соответствующие сообщения в соцсетях.
"По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм", - говорится в сообщении.
Местные жители обеспокоены привлечением к участию в подобных мероприятиях подростков, поскольку, по их мнению, это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных российских нравственно-духовных ценностей. Кроме того, подобное негативно влияет на психическое развитие.
"Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям организаторов мероприятий", - добавляется в сообщении.