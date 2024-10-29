https://ria.ru/20241029/siriya-1980801209.html

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С - РИА Новости, 29.10.2024

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С

Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в провинции Хомс с самолетом Су-35С ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:05

2024-10-29T22:05

2024-10-29T22:05

в мире

сирия

хомс (город)

россия

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в провинции Хомс с самолетом Су-35С ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35С ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, с последующим вытеснением БПЛА", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20241028/samolet-1980597280.html

сирия

хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-35с