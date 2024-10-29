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В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С - РИА Новости, 29.10.2024
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22:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/siriya-1980801209.html
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С - РИА Новости, 29.10.2024
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С
Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в провинции Хомс с самолетом Су-35С ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:05
2024-10-29T22:05
в мире
сирия
хомс (город)
россия
воздушно-космические силы россии
су-35с
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в провинции Хомс с самолетом Су-35С ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35С ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, с последующим вытеснением БПЛА", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20241028/samolet-1980597280.html
сирия
хомс (город)
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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-35с
В мире, Сирия, Хомс (город), Россия, Воздушно-космические силы России, Су-35С
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35С

ЦПВС: в Сирии беспилотник M-9 "коалиции" опасно сблизился с самолетом Су-35С

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в провинции Хомс с самолетом Су-35С ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35С ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, с последующим вытеснением БПЛА", - сказал он на брифинге.
Самолет Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
P-8 Poseidon "коалиции" опасно сблизился с Су-35 над Средиземноморьем
28 октября, 22:05
 
В миреСирияХомс (город)РоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
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