https://ria.ru/20241029/siriya-1980682229.html

Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада

Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада - РИА Новости, 29.10.2024

Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада

Глава МИД Сирии Бассам Саббаг заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на переговорах в Минске незаконные санкции Запада в отношении обеих РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:13

2024-10-29T13:13

2024-10-29T13:13

минск

сирия

ближний восток

бассам саббаг

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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Сирии Бассам Саббаг заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на переговорах в Минске незаконные санкции Запада в отношении обеих стран и сотрудничество в рамках борьбы с этими ограничениями. "Мы обсудили незаконные санкции Запада и вмешательство в дела наших стран. В этом контексте мы обсудили пути и способы развития сотрудничества в рамках борьбы с этими незаконными вмешательствами", - сказал сирийский министр журналистам в Минске. Он добавил, что состоялся подробный обмен мнениями по поводу вмешательства Запада во внутренние дела независимых государств. "Мы обсудили текущие политические вопросы региональной повестки, подчеркнули необходимость сотрудничать по актуальным вопросам, связанным с темой Ближнего Востока в рамках стратегического сотрудничества, недопустимость гегемонии и вмешательства отдельных государств Запада во внутренние дела и интересы других стран", - добавил глава сирийского МИД.

https://ria.ru/20241029/barbin-1980623629.html

https://ria.ru/20241025/aviaperevozki-1980071691.html

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Варвара Скокшина

минск, сирия, ближний восток, бассам саббаг, в мире