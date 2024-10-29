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Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада - РИА Новости, 29.10.2024
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13:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/siriya-1980682229.html
Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада
Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада - РИА Новости, 29.10.2024
Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада
Глава МИД Сирии Бассам Саббаг заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на переговорах в Минске незаконные санкции Запада в отношении обеих РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:13
2024-10-29T13:13
минск
сирия
ближний восток
бассам саббаг
в мире
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Сирии Бассам Саббаг заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на переговорах в Минске незаконные санкции Запада в отношении обеих стран и сотрудничество в рамках борьбы с этими ограничениями. "Мы обсудили незаконные санкции Запада и вмешательство в дела наших стран. В этом контексте мы обсудили пути и способы развития сотрудничества в рамках борьбы с этими незаконными вмешательствами", - сказал сирийский министр журналистам в Минске. Он добавил, что состоялся подробный обмен мнениями по поводу вмешательства Запада во внутренние дела независимых государств. "Мы обсудили текущие политические вопросы региональной повестки, подчеркнули необходимость сотрудничать по актуальным вопросам, связанным с темой Ближнего Востока в рамках стратегического сотрудничества, недопустимость гегемонии и вмешательства отдельных государств Запада во внутренние дела и интересы других стран", - добавил глава сирийского МИД.
https://ria.ru/20241029/barbin-1980623629.html
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минск, сирия, ближний восток, бассам саббаг, в мире
Минск, Сирия, Ближний Восток, Бассам Саббаг, В мире
Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой незаконные санкции Запада

Глава МИД Сирии обсудил с белорусским коллегой борьбу с санкциями Запада

© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг. Архивное фото
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Сирии Бассам Саббаг заявил, что обсудил с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на переговорах в Минске незаконные санкции Запада в отношении обеих стран и сотрудничество в рамках борьбы с этими ограничениями.
"Мы обсудили незаконные санкции Запада и вмешательство в дела наших стран. В этом контексте мы обсудили пути и способы развития сотрудничества в рамках борьбы с этими незаконными вмешательствами", - сказал сирийский министр журналистам в Минске.
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Он добавил, что состоялся подробный обмен мнениями по поводу вмешательства Запада во внутренние дела независимых государств.
"Мы обсудили текущие политические вопросы региональной повестки, подчеркнули необходимость сотрудничать по актуальным вопросам, связанным с темой Ближнего Востока в рамках стратегического сотрудничества, недопустимость гегемонии и вмешательства отдельных государств Запада во внутренние дела и интересы других стран", - добавил глава сирийского МИД.
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