Эксперт рассказал, к каким проблемам может привести покупка китайских шин
Эксперт Иванский: китайские шины требуют частой регулировки "схода—развала"
© iStock.com / mahosВсесезонные шины
© iStock.com / mahos
Всесезонные шины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Переход отечественных автовладельцев на шины китайских марок вместо привычных европейских повышает спрос на услуги по регулировке углов установки колес. Об этом рассказал агентству "Прайм" Илья Иванский, операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH.
По его словам, упомянутая услуга – она же известный каждому автолюбителю "сход—развал" за три года стала востребованнее вдвое. Это связано с тем, что качественные шины известных мировых брендов подорожали примерно на столько же. Китайская продукция дешевле, но при ее использовании сход—развал нужно проходить чаще.
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"Человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта", — пояснил Иванский.
При этом он добавил, что среди китайских шин попадаются весьма качественные, с неплохими потребительскими свойствами.
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