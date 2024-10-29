https://ria.ru/20241029/shiny-1980608262.html

Эксперт рассказал, к каким проблемам может привести покупка китайских шин

Эксперт рассказал, к каким проблемам может привести покупка китайских шин - РИА Новости, 29.10.2024

Эксперт рассказал, к каким проблемам может привести покупка китайских шин

Переход отечественных автовладельцев на шины китайских марок вместо привычных европейских повышает спрос на услуги по регулировке углов установки колес. Об этом РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:17

2024-10-29T02:17

2024-10-29T02:17

авто

илья иванский

шины

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Переход отечественных автовладельцев на шины китайских марок вместо привычных европейских повышает спрос на услуги по регулировке углов установки колес. Об этом рассказал агентству "Прайм" Илья Иванский, операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH.По его словам, упомянутая услуга – она же известный каждому автолюбителю "сход—развал" за три года стала востребованнее вдвое. Это связано с тем, что качественные шины известных мировых брендов подорожали примерно на столько же. Китайская продукция дешевле, но при ее использовании сход—развал нужно проходить чаще."Человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта", — пояснил Иванский. При этом он добавил, что среди китайских шин попадаются весьма качественные, с неплохими потребительскими свойствами.

https://ria.ru/20240928/avto-1975196612.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, илья иванский, шины