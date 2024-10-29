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Песни Shaman попали в школьную программу - РИА Новости, 29.10.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/shaman-1980803149.html
Песни Shaman попали в школьную программу
Песни Shaman попали в школьную программу - РИА Новости, 29.10.2024
Песни Shaman попали в школьную программу
Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:34
2024-10-29T22:34
шоубиз
олег газманов
любэ
россия
общество
здоровье - общество
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Школьники в Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ."Текст песни "Я русский" ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки", — говорится в сообщении.Как заявила телеканалу учительница музыки Татьяна Ларионова, школьники изучают историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой.В программу также включены произведения Олега Газманова и группы "Любэ".
https://ria.ru/20241017/shaman-1978486456.html
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олег газманов, любэ, россия, общество, здоровье - общество, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Олег Газманов, Любэ, Россия, Общество, Здоровье - Общество, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Песни Shaman попали в школьную программу

РЕН ТВ: на уроках музыки в читинских школах изучают песни Shaman

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Школьники в Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ.
"Текст песни "Я русский" ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки", — говорится в сообщении.
Как заявила телеканалу учительница музыки Татьяна Ларионова, школьники изучают историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой.
В программу также включены произведения Олега Газманова и группы "Любэ".
SHAMAN и Егор Бахарев — ОТЕЦ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Shaman представил клип на песню "Отец"
17 октября, 12:52
 
ШоубизОлег ГазмановЛюбэРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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