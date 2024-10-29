https://ria.ru/20241029/shaman-1980803149.html

Песни Shaman попали в школьную программу

Песни Shaman попали в школьную программу - РИА Новости, 29.10.2024

Песни Shaman попали в школьную программу

Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:34

2024-10-29T22:34

2024-10-29T22:34

шоубиз

олег газманов

любэ

россия

общество

здоровье - общество

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Школьники в Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ."Текст песни "Я русский" ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки", — говорится в сообщении.Как заявила телеканалу учительница музыки Татьяна Ларионова, школьники изучают историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой.В программу также включены произведения Олега Газманова и группы "Любэ".

https://ria.ru/20241017/shaman-1978486456.html

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олег газманов, любэ, россия, общество, здоровье - общество, shaman (ярослав дронов)