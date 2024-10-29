https://ria.ru/20241029/shaman-1980803149.html
Песни Shaman попали в школьную программу
Песни Shaman попали в школьную программу - РИА Новости, 29.10.2024
Песни Shaman попали в школьную программу
Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:34
2024-10-29T22:34
2024-10-29T22:34
шоубиз
олег газманов
любэ
россия
общество
здоровье - общество
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_de36c2f68efb6bef2f26e6a6ebbad2ce.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Школьники в Читинской области изучают на уроках творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN), сообщает РЕН ТВ."Текст песни "Я русский" ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки", — говорится в сообщении.Как заявила телеканалу учительница музыки Татьяна Ларионова, школьники изучают историю страны, музыку, жанры в соответствии с федеральной рабочей программой.В программу также включены произведения Олега Газманова и группы "Любэ".
https://ria.ru/20241017/shaman-1978486456.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5410f1d254b4a5434242fd54d8fc70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, любэ, россия, общество, здоровье - общество, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Олег Газманов, Любэ, Россия, Общество, Здоровье - Общество, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Песни Shaman попали в школьную программу
РЕН ТВ: на уроках музыки в читинских школах изучают песни Shaman