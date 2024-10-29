https://ria.ru/20241029/severodonetsk-1980804314.html

В Северодонецке перезахоронили останки погибших при боях мирных жителей

В Северодонецке перезахоронили останки погибших при боях мирных жителей - РИА Новости, 29.10.2024

В Северодонецке перезахоронили останки погибших при боях мирных жителей

Останки мирных жителей города Северодонецк Луганской Народной Республики из порядка 250 могил, стихийно образованных во время боев на территории города, на... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:48

2024-10-29T22:48

2024-10-29T22:48

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Останки мирных жителей города Северодонецк Луганской Народной Республики из порядка 250 могил, стихийно образованных во время боев на территории города, на данный момент эксгумированы и перезахоронены, сообщил мэр освобожденного в 2022 году Северодонецка Николай Моргунов в интервью изданию "Украина.ру". Ранее РИА Новости сообщало, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. СК РФ по ЛНР совместно с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. "На момент освобождения и в июле месяце (2022 года - ред.), когда мы зашли, по данным гуманитарного штаба, в городе проживало где-то порядка 8-10 тысяч населения, причём состояние было ужасное, вы это видели, воды не было, газа не было, электроэнергии не было, люди проживали в подвалах, пищу готовили на кострах, чудом добывали воду... Плюс наличие трупов на улицах, к сожалению, это была история, как у нас говорят, трупы прикопаны во дворах - порядка 250 могил мы за этот период эксгумировали и перезахоронили людей, то есть картина была очень страшная", - рассказал Моргунов.

https://ria.ru/20240719/tambov-1960719258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)