В Северодонецке перезахоронили останки погибших при боях мирных жителей
Мэр Северодонецка Моргунов: останки мирных жителей из 250 могил перезахоронили
© РИА НовостиРаботы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022 во время боев в Северодонецке в ЛНР
© РИА Новости
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022 во время боев в Северодонецке в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Останки мирных жителей города Северодонецк Луганской Народной Республики из порядка 250 могил, стихийно образованных во время боев на территории города, на данный момент эксгумированы и перезахоронены, сообщил мэр освобожденного в 2022 году Северодонецка Николай Моргунов в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее РИА Новости сообщало, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. СК РФ по ЛНР совместно с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей.
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"На момент освобождения и в июле месяце (2022 года - ред.), когда мы зашли, по данным гуманитарного штаба, в городе проживало где-то порядка 8-10 тысяч населения, причём состояние было ужасное, вы это видели, воды не было, газа не было, электроэнергии не было, люди проживали в подвалах, пищу готовили на кострах, чудом добывали воду... Плюс наличие трупов на улицах, к сожалению, это была история, как у нас говорят, трупы прикопаны во дворах - порядка 250 могил мы за этот период эксгумировали и перезахоронили людей, то есть картина была очень страшная", - рассказал Моргунов.