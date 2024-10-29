https://ria.ru/20241029/saper-1980637894.html

Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО

Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2024

Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО

Оставшийся без ноги российский боец рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через четыре месяца после ранения, чтобы делиться опытом в качестве... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:04

2024-10-29T10:04

2024-10-29T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Оставшийся без ноги российский боец рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через четыре месяца после ранения, чтобы делиться опытом в качестве инструктора штурмовых саперов отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева. "Я мобилизованный, участвовал (в выполнении боевых задач. — Прим. ред.) на Кременском направлении и Часовоярском, но в связи с ранением тяжелым, в связи с категорией Д (категория полностью освобождает от воинской обязанности. — Прим. ред.) я был уволен из рядов Вооруженных сил", — рассказал старший инструктор батальона с позывным Пепел. Он пояснил, что при оказании помощи пострадавшему сам подорвался, из-за чего получил множественные ранения, в том числе остался без ноги. На восстановление и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца, после чего мужчина вернулся в зону спецоперации в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск. "Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям. <…> Сейчас медицина на уровне, мы не унываем. Если даже тяжелое ранение, мы продолжаем жить, продолжаем работать. Вот некоторые из нас даже возвращаемся на СВО, вносим свой вклад, который можем. То есть уже делимся имеющимся боевым опытом с другими бойцами. <…> Мы живем дальше, помогаем нашей стране, нашей армии", — поделился Пепел. За время спецоперации он был награжден орденом Мужества, медалями Жукова, "За отвагу", "За разминирование" и "За боевое отличие".

https://ria.ru/20241019/voennyy-1978855058.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оставшийся без ноги российский боец с позывным "Пепел" рассказал, как вернулся в зону спецоперации Оставшийся без ноги российский боец с позывным "Пепел" рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через 4 месяца после ранения. Теперь он инструктор штурмовых саперов батальона имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". 2024-10-29T10:04 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия