https://ria.ru/20241029/saper-1980637894.html
Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО
Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО
Оставшийся без ноги российский боец рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через четыре месяца после ранения, чтобы делиться опытом в качестве... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:04
2024-10-29T10:04
2024-10-29T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980678349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d59bce0f35b083193abf2475d9237ce.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Оставшийся без ноги российский боец рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через четыре месяца после ранения, чтобы делиться опытом в качестве инструктора штурмовых саперов отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева. "Я мобилизованный, участвовал (в выполнении боевых задач. — Прим. ред.) на Кременском направлении и Часовоярском, но в связи с ранением тяжелым, в связи с категорией Д (категория полностью освобождает от воинской обязанности. — Прим. ред.) я был уволен из рядов Вооруженных сил", — рассказал старший инструктор батальона с позывным Пепел. Он пояснил, что при оказании помощи пострадавшему сам подорвался, из-за чего получил множественные ранения, в том числе остался без ноги. На восстановление и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца, после чего мужчина вернулся в зону спецоперации в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск. "Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям. <…> Сейчас медицина на уровне, мы не унываем. Если даже тяжелое ранение, мы продолжаем жить, продолжаем работать. Вот некоторые из нас даже возвращаемся на СВО, вносим свой вклад, который можем. То есть уже делимся имеющимся боевым опытом с другими бойцами. <…> Мы живем дальше, помогаем нашей стране, нашей армии", — поделился Пепел. За время спецоперации он был награжден орденом Мужества, медалями Жукова, "За отвагу", "За разминирование" и "За боевое отличие".
https://ria.ru/20241019/voennyy-1978855058.html
https://ria.ru/20240928/dron-1975204505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980678349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8daba665746ea4df07f35998654deb12.jpg
Оставшийся без ноги российский боец с позывным "Пепел" рассказал, как вернулся в зону спецоперации
Оставшийся без ноги российский боец с позывным "Пепел" рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через 4 месяца после ранения.
Теперь он инструктор штурмовых саперов батальона имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг".
2024-10-29T10:04
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российский боец, оставшийся без ноги, рассказал, как вернулся в зону СВО
Боец, оставшийся без ноги, вернулся в зону СВО в качестве инструктора
ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Оставшийся без ноги российский боец рассказал РИА Новости, как вернулся в зону спецоперации через четыре месяца после ранения, чтобы делиться опытом в качестве инструктора штурмовых саперов отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева.
"Я мобилизованный, участвовал (в выполнении боевых задач. — Прим. ред.) на Кременском направлении и Часовоярском, но в связи с ранением тяжелым, в связи с категорией Д (категория полностью освобождает от воинской обязанности. — Прим. ред.) я был уволен из рядов Вооруженных сил
", — рассказал старший инструктор батальона с позывным Пепел.
Он пояснил, что при оказании помощи пострадавшему сам подорвался, из-за чего получил множественные ранения, в том числе остался без ноги. На восстановление и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца, после чего мужчина вернулся в зону спецоперации в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.
"Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям. <…> Сейчас медицина на уровне, мы не унываем. Если даже тяжелое ранение, мы продолжаем жить, продолжаем работать. Вот некоторые из нас даже возвращаемся на СВО, вносим свой вклад, который можем. То есть уже делимся имеющимся боевым опытом с другими бойцами. <…> Мы живем дальше, помогаем нашей стране, нашей армии", — поделился Пепел.
За время спецоперации он был награжден орденом Мужества, медалями Жукова, "За отвагу", "За разминирование" и "За боевое отличие".