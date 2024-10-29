ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы
Саперы ВС России: ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели
Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток".
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"Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в "опорнике" лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего", - сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан", слова которого приводит Минобороны РФ.
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Как рассказывают саперы, несмотря на то, что украинские войска отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотников противотанковые мины по ночам.
"К такой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Только без металлических пластин, без автомата, цепочек толстых", - пояснил "Партизан".
Особо опасные находки саперы обезвреживают с помощью квадрокоптера: к нему привязывается тротиловая шашка, которая доставляется к боеприпасу и подрывает его.
Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. "Ты идешь, думаешь, вот она - танковая мина. На нее наступить надо - 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь - не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все", - говорит сапер с позывным "Цина".