https://ria.ru/20241029/saper-1980619141.html

ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы

ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы - РИА Новости, 29.10.2024

ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы

ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:20

2024-10-29T05:20

2024-10-29T05:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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угледар

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток". "Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в "опорнике" лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего", - сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан", слова которого приводит Минобороны РФ. Как рассказывают саперы, несмотря на то, что украинские войска отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотников противотанковые мины по ночам. "К такой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Только без металлических пластин, без автомата, цепочек толстых", - пояснил "Партизан". Особо опасные находки саперы обезвреживают с помощью квадрокоптера: к нему привязывается тротиловая шашка, которая доставляется к боеприпасу и подрывает его. Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. "Ты идешь, думаешь, вот она - танковая мина. На нее наступить надо - 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь - не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все", - говорит сапер с позывным "Цина".

https://ria.ru/20231003/minirovanie-1900087707.html

https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар