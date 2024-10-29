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ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/saper-1980619141.html
ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы
ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы - РИА Новости, 29.10.2024
ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы
ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:20
2024-10-29T05:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
угледар
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток". "Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в "опорнике" лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего", - сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан", слова которого приводит Минобороны РФ. Как рассказывают саперы, несмотря на то, что украинские войска отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотников противотанковые мины по ночам. "К такой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Только без металлических пластин, без автомата, цепочек толстых", - пояснил "Партизан". Особо опасные находки саперы обезвреживают с помощью квадрокоптера: к нему привязывается тротиловая шашка, которая доставляется к боеприпасу и подрывает его. Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. "Ты идешь, думаешь, вот она - танковая мина. На нее наступить надо - 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь - не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все", - говорит сапер с позывным "Цина".
https://ria.ru/20231003/minirovanie-1900087707.html
https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html
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россия
угледар
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар
ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы

Саперы ВС России: ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Инженерных войск ВС России
Военнослужащие Инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ под Угледаром в ДНР начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели, об этом сообщают саперы российской группировки войск "Восток".
«
"Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в "опорнике" лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего", - сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным "Партизан", слова которого приводит Минобороны РФ.
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Как рассказывают саперы, несмотря на то, что украинские войска отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотников противотанковые мины по ночам.
"К такой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Только без металлических пластин, без автомата, цепочек толстых", - пояснил "Партизан".
Особо опасные находки саперы обезвреживают с помощью квадрокоптера: к нему привязывается тротиловая шашка, которая доставляется к боеприпасу и подрывает его.
Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. "Ты идешь, думаешь, вот она - танковая мина. На нее наступить надо - 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь - не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все", - говорит сапер с позывным "Цина".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУгледар
 
 
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